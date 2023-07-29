Göz çevresi estetiği bütün olarak ele alınmalı

Göz kapağı estetiği, yüz estetiğinin önemli bir parçası olarak kabul edildiğini ve bütünsel bir yaklaşımla ele alındığını belirten Op. Dr. Abdullah Karaca, " Yüz estetiği, yüzün genel görünümünü iyileştiren ve yüz hatlarını dengeli ve uyumlu hale getiren bir dizi prosedürü içerir. Yaşlanma süreci ve genetik faktörler, zamanla göz çevresinde sarkan deri, torbalanmalar ve kırışıklıkların oluşmasına neden olabilir" diye konuştu.

YÜZÜ GÜZELLEŞTİRİR

Göz çevresi estetiğinin yüzümüz için çok önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Abdullah Karaca, " Gözler yüzümüzün en önemli ve dikkat çekici kısmıdır. Üst ve alt göz kapağı yanında, kaşlarımız, kirpiklerimiz, orta yüz bölgemiz bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Amacımız, yüzümüzün bir bütün olarak güzel olmasıdır. Kliniğimizde üst ve alt kapak ameliyatı, kaş kaldırma ameliyatı, orta yüz germe ameliyatı , badem göz ameliyatı yoğun olarak yapılmaktadır. Yüzümüzün arzulanan güzelliğe kavuşması için ameliyat dışı işlemlere de gerek duyulmaktadır" dedi.

EKİP VE TECRÜBE ÖNEMLİ

Göz çevresi estetiğinde ekip ve tecrübenin önemine değinen Karaca, "Bu amaçla kliniğimizde uzman hemşire ve estetisyenlerin de bulunduğu ekibi bir araya getirdik. Amacımız güzelliğe dair tüm işlemlerin bütüncül bir bakış açışıyla klinik ortamında yapılmasıdır. Estetik ameliyatlar yanında, güzelliği tamamlayan cilt bakım tedavileri, cilt gençleştirme, kişiye özel bakım tedavileri, PRP, botoks, mezoterapi işlemleri, leke ve iz tedavileri, göz çevresi lazer uygulamaları, kalıcı makyaj, ipek kirpik, BB Glow, ip askı işlemleri, ışık dolgusu, kaş tasarımı gibi tüm işlemleri yapmaktayız" diye konuştu.

AMELİYATSIZ ÇÖZÜM

AMELİYAT istemeyen hastalarımız için ameliyatsız çözümlerin de mevcut olduğunu kaydeden Op. Dr. Karaca, " Fraksiyonel Laser, Radyofrekans tedavileri gibi güncel teknolojiden faydalanıyoruz. Ameliyatsız bir şekilde göz kapağının toplanması ve sıkılaşmasında CO2 Fraksiyonel Lazer kullanılmasıyla başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ayrıca merkezimize başvuran hastalarımıza, detaylı ve kapsamlı bir değerlendirme sonrasında, ihtiyacı olan işlemleri tespit ederek kişiye özel tedavi protokolü oluşturuyoruz. Tedavi sonrası günlük hayatında ihtiyacı olan konularda destek oluyoruz" ifadelerinde bulundu.