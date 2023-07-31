Hafızayı güçlendiren süper besin

Tüketilen bazı besinlerin insan zekasına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları vardır. Beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren besinler konusunda Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz bilgiler verdi. İşte 8 süper besin:

ÜZÜM: Yaz aylarında sevilerek tüketilen üzüm dopamin salgılamasını çoğaltarak problem çözme yeteneğini geliştiriyor. Ayrıca bor bakımından zengin olan üzüm, beyin sağlığı açısından da önemli bir besindir.

YUMURTA: Protein kaynaklarımızdan biri olan yumurta büyüme gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besindir.

YABAN MERSİNİ: Yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.

BADEM: E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem ilerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engellemektedir.

KİVİ: Antioksidan bakımından oldukça zengin olan kivi damar ve beyin sağlığı için çok önemlidir. Beyin gücünü ve belleği arttırır.

TAZE FASULYE: Yapılan araştırmalarda folik asit açısından zengin bir besin olan taze fasulyenin beyin hücreleri üzerindeki olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu olumlu etkilerin ileri ki yaşlarda da devam ettiği ortaya konmuştur.

KIRMIZI SOĞAN: Kırmızı soğan içerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.

ELMA: İçeriğinde bulunan güçlü anti-oksidanlar sayesinde alzherimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır. Her gün bir adet mutlaka elma tüketilmelidir.