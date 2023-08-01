Kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz neye iyi gelir?

Kerevizin faydaları nelerdir? Hem yaz hem kış mevsiminde tüketilen kereviz Apiaceae familyası içerisinde yer alır. Kerevizin yetişme süresi iki yıllıktır. Akşam sofralarının vazgeçilmezi olan bu bitkinin köklerinden yemek yapılmaktadır. Yaprakları ise salata yapımında kullanılmaktadır. Kalorisi düşük olduğu için özelikle zayıflama dönemlerinde vatandaşların vazgeçilmezi haline geliyor. K vitamini, C vitamini, potasyum, folat ve B6 vitamini gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra mükemmel bir antioksidan olan kerevizin faydaları arasında karaciğer, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Tansiyonu düşürme etkisi bilinen kereviz kan damarlarının genişlemesine yardımcı oluyor. Peki kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz salatası ve yemeği nasıl yapılır? Kereviz neye iyi gelir?