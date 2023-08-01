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Haberler Sağlık Kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz neye iyi gelir?

Kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz neye iyi gelir?

Lezzetiyle sofralarımızdan eksik olmayan, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan kereviz tam bir şifa kaynağıdır. Peki kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte kerevizin bilinmeyenleri...

Kerevizin faydaları nelerdir? Hem yaz hem kış mevsiminde tüketilen kereviz Apiaceae familyası içerisinde yer alır. Kerevizin yetişme süresi iki yıllıktır. Akşam sofralarının vazgeçilmezi olan bu bitkinin köklerinden yemek yapılmaktadır. Yaprakları ise salata yapımında kullanılmaktadır. Kalorisi düşük olduğu için özelikle zayıflama dönemlerinde vatandaşların vazgeçilmezi haline geliyor. K vitamini, C vitamini, potasyum, folat ve B6 vitamini gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra mükemmel bir antioksidan olan kerevizin faydaları arasında karaciğer, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Tansiyonu düşürme etkisi bilinen kereviz kan damarlarının genişlemesine yardımcı oluyor. Peki kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz salatası ve yemeği nasıl yapılır? Kereviz neye iyi gelir?

Kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz neye iyi gelir?

KEREVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Binbir derde deva olan kereviz maydonozgiller grubunda yer alıyor. Yeşil yapraklı sebze olan kereviz faydalarıyla şaşırtıyor. Hem mineral hem vitaminler açısından zengin bir besin kaynağı olan kereviz kış mevsiminin vazgeçilmez sebzesi olarak karşımıza çıkıyor. Kereviz içerisinde C vitamini, D vitamini, A vitamini, B6 ve B12 vitaminleri barındırır. Antioksidan özelliği sayesinde kereviz vücudu temizler.

Kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz neye iyi gelir?

İŞTE MUHTEŞEM BESİN KAYNAĞI OLAN KEREVİZİN FAYDALARI

Antidoksanlar sayesinde vücutta iltihap toplanmasını engeller. Eklem ağrıları ve akciğer enfeksiyonları gibi hastalıkları olanlar için kereviz fazlasıyla faydalıdır.

Bağırsak ve sindirim sistemini düzenleyerek vücudu temizler.

Mide asidini düzenleyen kereviz, reflüden şikayetçi olanlar için sıklıkla önerilir.

Yüksek lif ve su oranına sahip olan kereviz, sindirim sistemini düzenleyen bitkilerden bir tanesidir. Kereviz tohumu idrar söktürücü olmasıyla bilinir.

Kereviz, sahip olduğu fenolik maddeler sayesinde kasların gevşemesini sağlar. Böylelikle kan basıncını ve kalp atışını düzenler.

Kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz neye iyi gelir?

A vitamini ve beta-karoten bakımından zengin bir içeriği olan kereviz, cildi korur ve cildin onarılmasında rol oynar.

Kemiklerin güçlenmesinde ve kemik hastalıklarıyla mücadelede kereviz büyük bir etkiye sahiptir.

Kanın düzgün bir şekilde pıhtılaşmasına yardımcı olur.

Kadınların adet dönemlerinin düzenlenmesinde yarar sağlar.

Kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz neye iyi gelir?

ÇİĞ KEREVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Çiğ kereviz tüketmekte en az yemeği ve salatası kadar faydalıdır. Kerevizi çiğ yerseniz, yüksek lifli içeriği çok fazla çiğnemenize sebep olacaktır. Yavaş yediğiniz çiğ kereviz sizi uzun süre tok tutacaktır.

Kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz neye iyi gelir?

KEREVİZ SAPININ FAYDALARI NELERDİR? KEREVİZ SAPI KAYNATILIP İÇİLİR Mİ?

Kereviz sapı sindirim problemlerine ve birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Kerevizin sapı en az kendisi kadar faydalıdır. Kereviz C vitamini, beta karoten ve flavonoidler içerir, ve tek bir sapta bulunan en az 12 ek antioksidan besin türüne sahiptir. Kereviz suyu hastalığa neden olan patojenleri etkisiz hale getirir, iltihaplanmaların önüne geçer.Kerevizin sapında bulunan vitamin ve mineraller vücuda oldukça iyi gelir. Kerevizin lifli yapısı sayesinde sindirimi oldukça kolaydır, kilo kaybını da arttırır.

KEREVİZ YAPRAKLARINDAN NE YAPILIR?

Kereviz yapraklarından salata veya detoks çayı yapabilirsiniz.

Kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz neye iyi gelir?

KEREVİZİN YARARLARI NELERDİR? KEREVİZ NEYE İYİ GELİR?

Kereviz Apiaceae familyası içinde yer alır ve yeşil yapraklı sebze grubundadır. Hem tadı hem kokusuyla sofraların sevilen yemekleri arasında yer alan kerevizin yararları oldukça fazladır. İyi bir lif kaynağı olduğu için kilo vermeye yardımcı olur. Kerevizin kökleri yemeklerde, yaprakları çorba veya et sularında ve sapları salatada kullanılabiliyor.

Kerevizin yararlarına değinecek olursak; Antioksidan kaynağıdır, iltihabı azaltır, kan basıncını düşürür, idrar yolu enfeksiyonlarını önler, sindirimi destekler, kanseri önler.

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