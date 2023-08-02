Anason yağının faydaları saymakla bitmiyor

Anason yağı, anason tohumunun preslenerek elde edildiği bir yağ türüdür. Anason yağının sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır ve bu yağ çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara karşı şifa niyetine kullanılabilir.
ANASON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR? Anason yağı sağlık açısından çeşitli faydalar sağlamaktadır. Ülkemizde çok fazla ismi duyulmasa da anason yağı dikkatli kullanıldığı takdirde sağlık açısından oldukça faydalıdır. Ancak anason yağı ülkemizde saf bir halde satılmaz. Bu nedenle anason yağını her yerde bulamazsınız. Piyasada saf bir şekilde satılmaz genellikle farklı yağlarla karıştırıp satılır, çünkü saf anason yağı pahalıdır.