  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Anason yağının faydaları saymakla bitmiyor

Anason yağının faydaları saymakla bitmiyor

Meyan kökü benzeri bir tada sahip olan anasonun yağı da oldukça faydalıdır. Antik çağlardan bu yana kullanılan bu yağın yararları nelerdir? Anason yağı nerelerde kullanılır? Anason yağı hangi hastalıklarda kullanılır?

Anason yağı, anason tohumunun preslenerek elde edildiği bir yağ türüdür. Anason yağının sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır ve bu yağ çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara karşı şifa niyetine kullanılabilir.

ANASON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR? Anason yağı sağlık açısından çeşitli faydalar sağlamaktadır. Ülkemizde çok fazla ismi duyulmasa da anason yağı dikkatli kullanıldığı takdirde sağlık açısından oldukça faydalıdır. Ancak anason yağı ülkemizde saf bir halde satılmaz. Bu nedenle anason yağını her yerde bulamazsınız. Piyasada saf bir şekilde satılmaz genellikle farklı yağlarla karıştırıp satılır, çünkü saf anason yağı pahalıdır.

Anason yağının faydaları saymakla bitmiyor

ANASON YAĞININ FAYDALARI

GAZ SÖKTÜRÜCÜ

Anason yağının içerisinde bulunan bileşenlerin gaz söktürücü özelliği bulunmaktadır. Anason yağını çayınıza birkaç damla damlatarak, anason yağının gaz söktürücü özelliğinden faydalanabiirsiniz.

HIÇKIRIK İÇİN ANASON ÇAYI

Sürekli olarak gelen ve geçmeyen hıçkırıklarda bir bardak anason çayı denenebilir.

KUSMALARI VE İSHALİ KESER

Anason çayı kusma ve ishale bağlı gelişen enfeksiyonların vücuttan hızlı bir şekilde uzaklaşmasına yardımcı olur.

ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Astım ve nefes darlığı gelişen kişilerde bu hastalıklara bağlı şikâyetlerin gelişmesini engeller.

GÖĞÜS DİKLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ

Anason yağının göğüs dikleştirici özelliği bulunmaktadır. Yaş ilerlemesine bağlı olarak gelişen göğüs sarkmalarına ve göğüste meydana gelen bozulmalara engel olur.

ANASON YAĞI NASIL KULLANILIR?

Anason yağı kullanımına dikkat edilmesi gereken bir yağ türüdür. Bilinçsiz kullanılması halinde anason yağı ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle anason yağı kullanırken, bu yağı daha önce kullanmış olan birinden yardım alınması gerekir.

Anason yağının faydaları saymakla bitmiyor

Anason yağı, uçucu yağlar grubunda yer almaktadır. Yüksek dozlarda alınan bu yağ ciddi zararlar verebilir. Ancak yeterli miktarda alındığında bir takım sinir rahatsızlıklarında sakinleştirici olarak kullanılmıştır.

Anason yağı diğer yağlarla kesinlikle karıştırılmamalıdır. Kullanımına dikkat edilmeli, özellikle içerisinde bulunan bileşenler östrojen hormonu ile etkileşerek bazı kanser türlerinde dâhili olarak tüketimi özellikle kanser riski taşıyan ( meme kanseri, rahim kanseri gibi hormonal etkiye bağlı ) kadınlarda riskli bulunmaktadır.

Anason yağının faydaları saymakla bitmiyor

ANASON YAĞI HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

ROMATİZMA HASTALIKLARINDA

Anason yağı kan dolaşımını arttırarak romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Anason yağının içerisinde bulunan antiseptiklerin, yaraları kuvvetli bir şekilde iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Ancak yara üzerine sürülecek olan anason yağı seyreltip kullanılmalıdır. Aksi takdirde ters bir etki yaratabilir.

KRAMP TİPİ AĞRILAR

Anason yağının ayakta veya vücudun herhangi bir yerinde aniden meydana gelen kramplara iyi geldiği bilinmektedir. Yağın içerisinde bulunan anti spazm etkisi, özellikle vücudun herhangi bir yerinde oluşan kramplara iyi gelmektedir.

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ

Anason yağı suyuyla hazırlanan buhar banyolarının balgam söktürücü etkisi olduğu biliniyor.

MÜSHİL ETKİSİ

Kontrollü bir şekilde alınan anason yağının müshil etkisi olduğu söyleniyor.

Anason yağının faydaları saymakla bitmiyor

ANASON YAĞI NASIL KULLANILMALI?

Dahilen günde 2-10 damla bir şeker parçasının üzerine damlatılarak veya bir fincan suya 4-5 damla damlatılarak günde 3 defa kullanılır. Yüksek miktarda içilirse önce hafif bir sarhoşluk sonra uyku meydana gelir. Ve bu durum tehlikeli olabilir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA