Kanseri önleyip kolesterolü düşürüyor! İşte mucize...

Domatesler, azaltılmış kalp hastalığı ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı ile bağlantılı olan antioksidan likopenin ana besin kaynağıdır.
Domatesler, azaltılmış kalp hastalığı ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı ile bağlantılı olan antioksidan likopenin ana besin kaynağıdır.
DOMATES SUYUNUN FAYDALARI
İşte domates suyunun sağlığa inanılmaz faydaları:
KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR
Domates suyunda bulunan likopen ve diğer karotenoidlerin, akciğer kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri gibi bir dizi farklı kanser riskini azalttığı bulunmuştur. Araştırmalar, yüksek miktarlarda likopen tüketen erkeklerin pankreas kanseri riskinde% 30 azalma olduğunu göstermiştir.
SİNDİRİME DESTEK OLUR
Günlük domates suyu tüketimi, sindirime yardımcı olan, düzenli bağırsak hareketlerini uyaran ve kabızlığı önleyen karaciğeri sağlıklı tutar.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Domates suyunda bulunan lif, LDL kolesterolün (kötü kolesterol) parçalanmasına yardımcı olur ve niasinin, yüksek kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur.
KALP HASTALIĞINA KARŞI KORUR
Araştırmalar yüksek miktarda likopen alımını koroner kalp hastalığı ve kardiyovasküler hastalık insidansında% 30'luk bir azalmaya bağladı.
KANIN PIHTILAŞMASINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR
Domateslerde bulunan zengin bitki besin maddelerinin arzı, kalp rahatsızlığı olan veya risk altında olanlar için faydalı olan, anormal trombosit hücre topaklanmasının önlenmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.
ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİSİNE SAHİPTİR
Kronik inflamasyon ve inflamasyon anormallikleri, rahatsız edici sağlık koşullarının tamamını barındırmaktadır. Araştırmalar, günlük bir bardak domates suyunun, bir kişinin iltihaplanma için birincil işaretleyicisini neredeyse üçte birine düşürdüğünü buldu.
KEMİKLERİNİZE DESTEKÇİ!
Domateslerin zengin arzında bulunan K vitamini kemiklerinizin sağlığında büyük öneme sahiptir. Kemik oluşumunda önemli bir rol oynadığı düşünülen osteokalsin sentezi K vitaminine bağımlıdır.
CİLDİNİZ İÇİN FAYDALI
Çalışmalar, günlük domates suyu içmenin aknede bir azalmaya ve cilt hücresi hasarının önlenmesine yol açabileceğini göstermiştir.
VÜCUDU DETOKSİFİYE EDER
Domates suyu vücuttaki bu zararlı toksin birikintilerini temizlemekte harikalar yaratıyor. Klor ve kükürt içeriği de karaciğer ve böbreklerin detoksifikasyon fonksiyonlarını daha iyi yapmalarına yardımcı olur.
GÖZ SAĞLIĞINA FAYDALIDIR
Domates, fito-besinler beta karoten, lutein ve zeaksantin ile yüklendiğinden, gözlerinizin sağlıklı kalmasına ve dejenerasyondan korunmasına yardımcı olabilir.
İNMEYİ (FELCİ) ÖNLER
Son araştırmalar domates açısından zengin diyetlerin yine likopen sayesinde inmenin önlenmesine yardımcı olabileceğini buldu.