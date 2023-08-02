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Haberler Sağlık Kanseri önleyip kolesterolü düşürüyor! İşte mucize...

Kanseri önleyip kolesterolü düşürüyor! İşte mucize...

İçerisinde C vitamini, potasyum, folat ve K vitamini barındıran domatesin suyu da insan sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Peki domates suyunun faydaları nelerdir? Domates suyu hangi hastalıklara iyi gelir, ne işe yarar? Domates suyu nasıl yapılır?

Domatesler, azaltılmış kalp hastalığı ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı ile bağlantılı olan antioksidan likopenin ana besin kaynağıdır.

Kanseri önleyip kolesterolü düşürüyor! İşte mucize...

DOMATES SUYUNUN FAYDALARI

İşte domates suyunun sağlığa inanılmaz faydaları:

KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Domates suyunda bulunan likopen ve diğer karotenoidlerin, akciğer kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri gibi bir dizi farklı kanser riskini azalttığı bulunmuştur. Araştırmalar, yüksek miktarlarda likopen tüketen erkeklerin pankreas kanseri riskinde% 30 azalma olduğunu göstermiştir.

SİNDİRİME DESTEK OLUR

Günlük domates suyu tüketimi, sindirime yardımcı olan, düzenli bağırsak hareketlerini uyaran ve kabızlığı önleyen karaciğeri sağlıklı tutar.

Kanseri önleyip kolesterolü düşürüyor! İşte mucize...

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Domates suyunda bulunan lif, LDL kolesterolün (kötü kolesterol) parçalanmasına yardımcı olur ve niasinin, yüksek kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur.

KALP HASTALIĞINA KARŞI KORUR

Araştırmalar yüksek miktarda likopen alımını koroner kalp hastalığı ve kardiyovasküler hastalık insidansında% 30'luk bir azalmaya bağladı.

Kanseri önleyip kolesterolü düşürüyor! İşte mucize...

KANIN PIHTILAŞMASINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Domateslerde bulunan zengin bitki besin maddelerinin arzı, kalp rahatsızlığı olan veya risk altında olanlar için faydalı olan, anormal trombosit hücre topaklanmasının önlenmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİSİNE SAHİPTİR

Kronik inflamasyon ve inflamasyon anormallikleri, rahatsız edici sağlık koşullarının tamamını barındırmaktadır. Araştırmalar, günlük bir bardak domates suyunun, bir kişinin iltihaplanma için birincil işaretleyicisini neredeyse üçte birine düşürdüğünü buldu.

Kanseri önleyip kolesterolü düşürüyor! İşte mucize...

KEMİKLERİNİZE DESTEKÇİ!

Domateslerin zengin arzında bulunan K vitamini kemiklerinizin sağlığında büyük öneme sahiptir. Kemik oluşumunda önemli bir rol oynadığı düşünülen osteokalsin sentezi K vitaminine bağımlıdır.

CİLDİNİZ İÇİN FAYDALI

Çalışmalar, günlük domates suyu içmenin aknede bir azalmaya ve cilt hücresi hasarının önlenmesine yol açabileceğini göstermiştir.

Kanseri önleyip kolesterolü düşürüyor! İşte mucize...

VÜCUDU DETOKSİFİYE EDER

Domates suyu vücuttaki bu zararlı toksin birikintilerini temizlemekte harikalar yaratıyor. Klor ve kükürt içeriği de karaciğer ve böbreklerin detoksifikasyon fonksiyonlarını daha iyi yapmalarına yardımcı olur.

GÖZ SAĞLIĞINA FAYDALIDIR

Domates, fito-besinler beta karoten, lutein ve zeaksantin ile yüklendiğinden, gözlerinizin sağlıklı kalmasına ve dejenerasyondan korunmasına yardımcı olabilir.

Kanseri önleyip kolesterolü düşürüyor! İşte mucize...

İNMEYİ (FELCİ) ÖNLER

Son araştırmalar domates açısından zengin diyetlerin yine likopen sayesinde inmenin önlenmesine yardımcı olabileceğini buldu.

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