Kanseri önleyip kolesterolü düşürüyor! İşte mucize...

DOMATES SUYUNUN FAYDALARI

İşte domates suyunun sağlığa inanılmaz faydaları:

KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR



Domates suyunda bulunan likopen ve diğer karotenoidlerin, akciğer kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri gibi bir dizi farklı kanser riskini azalttığı bulunmuştur. Araştırmalar, yüksek miktarlarda likopen tüketen erkeklerin pankreas kanseri riskinde% 30 azalma olduğunu göstermiştir.

SİNDİRİME DESTEK OLUR



Günlük domates suyu tüketimi, sindirime yardımcı olan, düzenli bağırsak hareketlerini uyaran ve kabızlığı önleyen karaciğeri sağlıklı tutar.