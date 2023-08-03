Ökse otunun faydaları nelerdir? Ökse otu nasıl kullanılır?

Ökse otu yukarıda da söylediğimiz gibi birçok faydaya sahiptir. Sizler için bu faydaları içeriğimizde bir araya getirdik ve ökse otunun nasıl hazırlanıp tüketilmesi gerektiğine dair bilgiler paylaştık. Fakat unutulmaması gereken önemli bir konu vardır ki o da şudur: tansiyon çok ciddi bir rahatsızlıktır ve tanımı da, tedavisi de doktor tarafından belirlenmelidir. Tansiyon hastaları, ökse otunu, doktorların önerdiği ölçüde içmeliler ve aşırıya kaçmamalıdırlar.

ÖKSE OTU FAYDALARI NELERDİR?

Ökse otu, öksürük, boğaz ağrısı, boğazda meydana gelen tahriş gibi birçok üst solunum yolu rahatsızlığına çare olur, daha hızlı bir iyileşme süreci yaşanmasını sağlar. Stres, sinir, endişe ve kaygı gibi kötü ruh hallerinden ve depresyondan kişiyi uzak tutarak sinirleri yatıştırır. Böylece stres tabanlı uykusuzluk problemlerinin önüne geçer. Ökse otu tansiyonu dengeler ve yüksek tansiyonun düşmesinde faydalı olur.