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Haberler Sağlık Ökse otunun faydaları nelerdir? Ökse otu nasıl kullanılır?

Ökse otunun faydaları nelerdir? Ökse otu nasıl kullanılır?

Özellikleri tansiyon hastalarının tükettiği, şifa deposu olarak bilinen ökse otunun faydaları saymakla bitmiyor. Peki ökse otu ne işe yarar? Ökse otu nasıl kullanılır, tüketilir? İşte ökse otu hakkında merak edilenler...

Ökse otu yukarıda da söylediğimiz gibi birçok faydaya sahiptir. Sizler için bu faydaları içeriğimizde bir araya getirdik ve ökse otunun nasıl hazırlanıp tüketilmesi gerektiğine dair bilgiler paylaştık. Fakat unutulmaması gereken önemli bir konu vardır ki o da şudur: tansiyon çok ciddi bir rahatsızlıktır ve tanımı da, tedavisi de doktor tarafından belirlenmelidir. Tansiyon hastaları, ökse otunu, doktorların önerdiği ölçüde içmeliler ve aşırıya kaçmamalıdırlar.

ÖKSE OTU FAYDALARI NELERDİR?

Ökse otu, öksürük, boğaz ağrısı, boğazda meydana gelen tahriş gibi birçok üst solunum yolu rahatsızlığına çare olur, daha hızlı bir iyileşme süreci yaşanmasını sağlar. Stres, sinir, endişe ve kaygı gibi kötü ruh hallerinden ve depresyondan kişiyi uzak tutarak sinirleri yatıştırır. Böylece stres tabanlı uykusuzluk problemlerinin önüne geçer. Ökse otu tansiyonu dengeler ve yüksek tansiyonun düşmesinde faydalı olur.

Ökse otunun faydaları nelerdir? Ökse otu nasıl kullanılır?

Aynı şekilde ökse otu, kan şekerini dengelemeye de destek olur ve diyabetle mücadele eden kişilere yardımcı olur.

Ökse otu, antienflamatuvar özellikler gösterir. Yani, vücudun belli başlı bölgelerinde meydana gelen iltihaplanmaların normalinden çok daha hızlı bir biçimde iyileşmesini sağlar.

Aynı zamanda kadınların regl dönemlerinde çok yardımcı olur. Bu ot, kişinin regl dönemlerinde yaşanan sancılı ve bol kramplı süreci normalde olduğundan çok daha sorunsuz bir şekilde geçirmesini sağlıyor.

Menopoz döneminde olan kadınlara destek olarak ökse otu, bu dönemde kadınların yaşadığı hormonal bozukluklar ve kalp çarpıntılarına, sıcak basmalarına ve sinir stres artışına karşı kişinin yanında olur ve bu problemleri en az zorlukta atlatmasını sağlar.

Sindirim sistemine de harika katkıları olan ökse otu ishalin kesilmesine büyük oranda yardımcı olur.

Son olarak, ökse otunun bağışıklık sistemini de güçlendirici bir etkisi bulunur. Vücut, ökse otu sayesinde birçok kanser türünden korunur.

Ökse otunun faydaları nelerdir? Ökse otu nasıl kullanılır?

ÖKSE OTU NASIL KULLANILIR?

Ökse otu merhem olarak ve çay olarak kullanılabilir. Aşağıda iki türlü kullanımın da bilgisini verdik.

Çay Yapımı: Ökse otu çayı, dallar ve yapraklar kullanılarak yapılmaktadır. Meyveler kesinlikle oral yoldan tüketilmemelidir.

Kaynar suya (bir fincan kadar) 1 tatlı kaşığı halihazırda kurutulmuş olan ökse otu yaprakları ve sapları atılır.
Ardından 10 dakika kadar demlenmesi için beklenir. Daha sonra çay süzerek içilebilir.

Eğer kullanılacak olan ökse otu taze ökse otu ise, bir fincan ılık suyun içerisinde 1 çay kaşığı ökse otunun yaprakları ve sapları atılır. Bu su bir gün kadar oda sıcaklığında bekletilir. Bu bir günün sonunda ökse otu yaprakları süzülür. Hazırlanan su ısıtılarak içilir. Afiyet olsun.

Ökse otunun faydaları nelerdir? Ökse otu nasıl kullanılır?

Merhem Yapımı:

Ökse otu çiçekleri 1 yemek kaşığı tereyağı ile birlikte miksere atılır.
Krem kıvamına gelene dek çektirilir.

Daha sonra hazırlanan kremi böcek sokmaları ya da yara olan bölgelere sürebilirsiniz. 10 dakika kadar beklettikten sonra bol su ile birlikte yıkayabilirsiniz.

ÖKSE OTU NE İŞE YARAR?

Ökse otu sağlık için birçok faydaya sahiptir. Ökse otu tansiyon dengelemede, menopoz dönemindeki kadınlara, hormonal bozukluğu olanlara, kalp çarpıntısı yaşayanlara ve vücudunda akne izi gibi yara izi ya da böcek ısırması gibi problemlerle karşılanlara çok etkili bir şekilde yardımcı olur.

Ökse otunun faydaları nelerdir? Ökse otu nasıl kullanılır?

ÖKSE OTU NEREDE YETİŞİR?

Ökse otu, ilkbaharın ilk aylarında açıp, yıl boyu kullanılabilen bir bitki türüdür. Ortalama ömrü yetmiş yıldır. Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Türkistan ve Türkiye'de çok yoğun bir şekilde yetişir. Yeşil ve oval yapraklı olan ökse otu yapraklarını gönül rahatlığı ile toplayabilirsiniz.

Halk içinde ökse otunun gevele, güvelek ve purç gibi isimleri de vardır. Ökse otu tüketilirken tomurcukları kullanmamaya özen gösteriniz. Ökse otunun tüketiminde tomurcuklar kullanılmaz.

Ökse otunun faydaları nelerdir? Ökse otu nasıl kullanılır?

ÖKSE OTU ZARARLARI NELERDİR?

Ökse otunu özellikle çiğ ya da taze olarak tüketmek önerilmez. Bu şekilde ökse otunu tüketmek mühim zararlara sebebiyet verebilir ve dikkatli olunması gerekmektedir. Ökse otu eğer gereğinden daha fazla tüketilirse bulantı, ishal ve kusma gibi bazı yan etkiler gösterebilir. Bu sebeple gün içerisinde iki bardaktan daha fazla ökse otu çayı içmek fayda değil zarar getirecektir.

ÖKSE OTU TANSİYON İÇİN NASIL KULLANILIR?

Ökse otunun, insanların sağılığını ciddi derecede olumsuz etkileyen hipertansiyon hastalığı üzerinde ezici bir etkisi vardır. Ökse otu, hipertansiyonun önüne geçerek felç, kalp krizi ve koroner kalp rahatsızlığı gibi son derece önemli ve ihmale gelmeyecek hastalıkları önlemeye yardım eder.

Ani tansiyon yükselmesini ve düşmesinin önüne geçer. Ökse otu günde 2-3 bardak içildiğinde kandaki şeker seviyelerini ideal miktara getirir.

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