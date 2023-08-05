Diyet listelerinin mucizesi: Avakado

Avokado sağlığa oldukça faydalı bir meyve… Üstelik diyet yapanların da en iyi dostu! California Halk Sağlığı Departmanına (CDPH) göre, Orta Amerika avokado ağacı yaklaşık 7.000 yıl önce Güney Meksika ve Kolombiya'da ortaya çıktı. 16. yüzyılda Aztekler ve İnkalar, avokadoyu İspanya'ya gelenler ile paylaştı ve ardından onlara aguacate adını verdiler. Peki, bu kadar eski bir tarihi olan avokadonun faydaları nelerdir ve hangi hastalığa iyi gelir? İşte, avokado besin değer, kalorisi ve faydaları hakkında bilgiler…
AVOKADONUN İÇİNDE NE VAR? TEMEL BESİN DEĞERLERİ
ABD Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne (NCBI) göre, bunlar bir avokadonun yaklaşık yarısı veya 68 gram (g) için beslenme gerçekleridir:
Kalori 114 Diyet lifi 6 g Toplam şeker 0,2 g Potasyum 345 miligram (mg) Sodyum 5.5 mg Magnezyum 19,5 mg A vitamini 43 mikrogram (μg) E vitamini 1.3 mg K vitamini 14 μg B-6 Vitamini 0.2 mg Tekli doymamış yağ asitleri 6,7 g