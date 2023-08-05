Diyet listelerinin mucizesi: Avakado

USDA veri tabanında ortak kullanıma göre sebze olarak sınıflandırılmasına rağmen avokado, etli posası ve iri tohumları sayesinde botanik kriterlere uyduğu için bir meyve olarak kabul edilir. Daha spesifik olarak, avokado, Lauracaea ailesindeki Persea cinsine ait bir meyvedir. Bu, ağaç ve çiçekli bitki türünü ifade eder.

Avokado bir zamanlar kraliyet sofraları için ayrılmış lüks bir yemekti, ancak şimdi avokado dünyanın her yerinde hayatın her kesiminden insanlar tarafından beğeniliyor.

AVOKADONUN FAYDALARI

Avokado kalbe yararlıdır. İçerisindeki beta-sitosterol sayesinde kolestrolün belli bir seviyede kalmasını sağlar. Günlük olarak tüketildiğinde damar sertliği korunur.



Hamilelik sırasındaki sabah bulantılarını önler. Kusma ve bulantıyı azaltan B6 vitamini barındıran avokado, özellikle hamilelik sırasındaki sabah bulantılarını önler.



Kanseri önler. Prostat ve meme kanseri başta olmak üzere, kanser hücrelerinin oluşumuna engeller. Zira, avokado, hücreleri kansere ve serbest radikallerin tehlikeli etkilerine karşı koruyan bir antioksidan olan Glutatyon içerir.



Cilde iyi gelir, yaşlanma karşıtıdır. Hem avokado tüketmek hem de saf yağını cilde uygulamak, cilt hücrelerinin sağlığı ve diri olmasını sağlar. Ayrıca, avokadonun içinde bulunan vitamin ve minerallerin cilt sağlığı açısından oldukça yararlı olduğu birçok araştırmada kanıtlanmıştır.



Böbreklere iyi gelir. İyi bir potasyum kaynağı olan avokado, bu özelliği ile böbrek hastalıklarının önüne geçer ve böbreği korumuş olur. Zira, böbreklerde mineral ve sıvı dengesini korumak önem arz eder.



