Nohut suyunun faydaları nelerdir? Nohut suyu ne işe yarar?

NOHUT SUYU NE İŞE YARAR?

Nohut suyu, sağlık açısından birçok faydası olan doğal bir içecektir. Nohut, içeriğindeki yüksek lif ve protein seviyesiyle bilinir ve nohut suyu da bu besin öğelerinden zengindir. Nohut suyu faydaları:

Yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimini destekler ve vücut direncini arttırır.



Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler.



Düşük glisemik indeksi ile kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve insülin direncini düşürür.

