Kan şekerini düzenler, zayıflamaya yardımcı olur!

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmez kuruyemişlerinden biri olan bademin faydaları nelerdir?
Sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmez kuruyemişlerinden biri olan bademin faydaları nelerdir?
BADEMİN FAYDALARI
Badem tüketimi sinirlerin güçlenmesinde yardımcı olur.
Göğüs hastalıkları sorunu yaşayan kişilere iyi gelir.
Zihinsel yorgunluğa iyi gelir.
Enerji verici olduğu için yorgunluğu ve stresi azaltma üzerinde etkilidir.
Böbreklere iyi gelir.
İdrar yollarında ve cinsel organlarda meydana gelen iltihapların iyileşme süreçlerini hızlandırabilir.
Bademin yağı müsil etkisi sağlamak için kullanılarak kabızlığı gidermekte kullanılabilir.
Kolesterole iyi gelir.
Kalp hastalıklarının düşmanıdır.
Kan şekerinin düzelmesinde yardımcı olur.
BADEMİ NASIL TÜKETMELİYİZ?
Bademin sağlıklı yağlar, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir besin olduğunu biliyoruz. Ancak bademin faydalarından yararlanmak için nasıl tüketmemiz gerektiği de önemli bir konu.
Bademi tüketmenin en iyi yolu çiğ olarak yemektir. Çünkü kavurma işlemi bademin besin değerini azaltır ve antioksidan özelliğini kaybettirir. Ayrıca tuzlu veya şekerli bademlerden de kaçınmak gerekir. Çünkü bu işlemler bademin kalori değerini artırır ve sağlıklı etkilerini azaltır.
Bademi günde 25 gram yani yaklaşık 20 adet kadar tüketmek yeterlidir. Fazla miktarda badem tüketmek kilo alımına neden olabilir. Ayrıca bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara da yol açabilir.
Bademi ara öğün olarak atıştırabilirsiniz. Ayrıca meyve salatasına veya yoğurda ekleyerek de lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz.
BADEMİN ZARARLARI
Badem tüketiminde aşırıya kaçıldığında insan sağlığına olumsuz etkileri görülebilir. Özellikle E vitamini oranı yüksek olan bademden gün içinde 70 gram tüketirseniz, günlük E vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılayabilirsiniz. Bu yüzden gün içerisinde tüketimini yaptığınız diğer E vitamini içeriğine sahip gıdalar fazla yüklemeye neden olacaktır.
Bunun yanı sıra fazla badem tüketimi alerjiye yol açabilir.
Kişilerde mide bulantısı, bulanık görme ve baş dönmesi gibi durumlar da fazla tüketim nedeni ile ortaya çıkar.