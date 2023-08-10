Kan şekerini düzenler, zayıflamaya yardımcı olur!

BADEMİ NASIL TÜKETMELİYİZ?

Bademin sağlıklı yağlar, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir besin olduğunu biliyoruz. Ancak bademin faydalarından yararlanmak için nasıl tüketmemiz gerektiği de önemli bir konu.

Bademi tüketmenin en iyi yolu çiğ olarak yemektir. Çünkü kavurma işlemi bademin besin değerini azaltır ve antioksidan özelliğini kaybettirir. Ayrıca tuzlu veya şekerli bademlerden de kaçınmak gerekir. Çünkü bu işlemler bademin kalori değerini artırır ve sağlıklı etkilerini azaltır.