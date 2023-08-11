Limon otunun faydaları nelerdir?

Baharat olarak: Limon otu yaprakları, salatalar, et, tavuk, balık ve sebze yemeklerine baharat olarak eklenerek lezzetlendirilebilir.

Taze yapraklar olarak: Limon otu yaprakları, yemeklerin üstüne serpilerek veya çiğ olarak tüketilebilir.

Esans olarak: Limon otu esansı, tatlılar, kekler, kurabiyeler, içecekler ve dondurmalar için lezzetlendirici olarak kullanılabilir.

Yağ olarak: Limon otu yağı, cilt bakımı ve masaj yağı olarak kullanılabilir.