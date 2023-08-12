Tyro Italiano Pizzeria lezzet yolculuğuna çıkarıyor

BODRİUM Otel & SPA bünyesinde hizmet veren Tyro Italiano Pizzeria Ristorante, İtalyan ve Türk lezzetleriyle konuklarını ağırlıyor. Bodrumdaki dünyaca ünlü tarihi Myndos Kapısı'nın hemen yanında ve Büyük İskender Caddesi'nin üzerindeki Tyro, İtalyan mutfağı denince ilk akla gelen lezzetlerden olan pizza konusunda iddialı Her şeyin mevsiminde ve ağırlıklı olarak yerel üreticilerden alınıp kullanıldığını belirten Bodrium Otel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, "İtalyan lezzetlerine sadık olmakla birlikte sürekli olarak yeni lezzetlerle mönümüzü güçlendiriyoruz. Bodrum'un yerel mantar avcılarından Süleyman Yıldırım'ın dağlardan taze taze topladığı harika mantarları artık menümüzde bulabileceksiniz. Hem lezzetli hem de şifa kaynağı olan Körek mantarı, Türkiye'de şeflerin mutfağında Kral mantarı, yurt dışında şeflerin mutfağında king oyster, mikologlar arasında Pleurotus Eryngii olarak bilinen bir mantar türüdür. Bodrum'un en önemli yerel lezzetlerinden olan Körek mantarlı pizzamızla damaklarda yeni tatlar bırakıyoruz" dedi.

TAŞ FIRINDA PİŞİYOR

Pizzaların mayalanmasından sofraya gelene kadar özenli bir yolculuktan geçtiğini ifade eden Yiğit Girgin, "Tüm ürünler doğal ve taze. Hiçbirinde katkı maddesi yok. Bahçeyle birlikte 100 kişi kapasiteli Tyro Italiano Pizzeria Ristorante'de 14 farklı seçenek sizi bekliyor. Sırrımız pişirme tekniği ve malzeme kalitemizde gizli. 72 saatte mayalanan ve mideyi rahatsız etmeyen özel pizza hamuru taş fırında pişiriliyor. Pizzalar incelikleriyle dikkat çekiyor, dedi.