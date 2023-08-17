Topuk dikeni hastalığı yaygınlaşıyor

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Koçyiğit son yıllarda toplumda görülmesi artan topuk dikeni hastalığının erken teşhis edildiğinde yüzde 90'ın üzerinde başarı şansı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Koçyiğit topuk dikeni ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Özellikle sabahları veya istirahat sonrası ilk adımda ortaya çıkan topuk ağrısının bir belirti olduğunu belirten Koçyiğit, "Bu belirti topuk dikeni için tipiktir. Bazı kişilerde bu ağrı sızı şeklinde olabilir veya yanma hissiyle birlikte görülebilir. Ağrı genelde zaman içerisinde artarak devam eder. Eğer tedaviye erken başlanabilirse şikayetler kısa sürede geçebilir. Topuk dikeni tedavisinde ilaç, ortopedik tabanlık, fizik tedavi ve egzersizler yüzde 90 oranında iyileşme sağlar. Ayrıca Şok Dalga Tedavisi (ESWT) yöntemi ile de oldukça yüz güldürücü sonuçlar aldığımızı ve kullanılan bu yöntemden hastaların çok memnun kaldıklarını söyleyebilirim. Bütün bu konservatif yöntemlerden yarar görmeyen hastalara son olarak cerrahi uygulanabilir" diye konuştu.