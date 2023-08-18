Sıcaklarda gıda zehirlenmesi riski artıyor

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, sıcak havalarda gıda zehirlenmesi vakalarında yaşanan artışa dikkat çekti. Böyle havalarda çok daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Toprak, "Özellikle yemekleri tüketebileceğimiz porsiyonlarda yapmak gerekiyor. Yemeği tekrar ısıtıp soğutma işlemlerini gerçekleştirmemek gerekiyor.

Yemek oda sıcaklığında çok fazla bekletilmemeli, mümkün olan en kısa sürede oda sıcaklığına getirip hemen buzdolabına almak gerekiyor. Pirinç ve tavuk ürünleri ciddi anlamda sıkıntıya yol açabilir, gıda zehirlenmesine kadar ulaşabilir.

Mikroorganizmaların gelişebildiği sıcaklık 10 derece ile 65 derece arası. Dolayısıyla yemeği ya 65 derecenin üzerinde tutmamız gerekiyor ya da 10 derecenin altında saklamamız gerekiyor. Bu nedenle de oda sıcaklığında çok fazla tutmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BELİRTİLERİ FARKLI OLABİLİR

Gıda zehirlenmelerinin belirtilerine de değinen Toprak, "Besin öğeleri ve hava sıcaklığı sağlandığında üreme çok daha kolay olur bu da bizi gıda zehirlenmesine götürür. Mide bulantısı, kusma, ishal, ateş gibi belirtileri vardır. Hızlıca bir doktora gidilmeli, kan tahlilinin ardından gıda zehirlenmesi olup olmadığının anlaşılması gerekir. Bol su tüketip, doktor tavsiyesiyle bu sürecin atlatılması gerekiyor" dedi.