Sade soda içmenin faydaları

BÖBREKLERDE ve safrada oluşma ihtimali bulunan taş ve kumun önüne geçer. Cildinize pamuk yardımı ile uyguladığınızda gözenekleri sıkılaştırır; sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller. Toksinlerin vücuttan atılmasına katkı sağlar. Sade soda, kemikler için önemli mineral kaynağı olan kalsiyum açısından zengindir. Bu nedenle kemik sağlığı için son derece faydalıdır. Günde içilen bir adet sade soda, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar. Sade soda yorgunluğu giderir, zihni açar. İleri yaşlarda görülebilecek unutkanlığın önüne geçer.