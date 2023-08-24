Herediter anjioödem nedir, belirtileri nelerdir?

HEREDİTER ANJİOÖDEM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Bu hastalığın tedavisinde soruna neden olan mekanizmaya yönelik olarak C1 esteraz inhibitörü takviyesi yapılmaktadır. Ayrıca buna alternatif olarak kallikrein ve bradikinin maddelerini engelleyecek ilaçlar da kullanılmaktadır. Eğer bu ilaçlar başvurulan acil serviste yer almıyor ise kan ürün olan taze donmuş plazma da uygulanmaktadır.



Sık ataklar geçiren ve yaşam kalitesini bozan kişilerde önleyici tedavinin düzenli olarak kullanılması kişilerdeki atakları azaltabilmektedir. Bu nedenle daha çok C1 esteraz inhibitörü veya danazol kullanılmaktadır. Bu rahatsızlığa sahip olan ve bu ilaçları kullanamayan hastalara ise alternatif olarak traneksamik asit de önerilmektedir.