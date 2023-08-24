Herediter anjioödem nedir, belirtileri nelerdir?

Günümüzde nadir görülen bir rahatsızlık olan anjioödem nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mıdır? İşte detaylar...
Günümüzde nadir görülen bir rahatsızlık olan anjioödem nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mıdır? İşte detaylar...
HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?
Anjioödem damar geçirgenliğindeki artıştan dolayı mukoza ve cilt altındaki dokuların şişliğidir. Bu rahatsızlık kalıtsal olmaktadır. Bu nedenle kalıtsal olduğunda herediter anjioödem adı verilmektedir.
HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?
Herediter anjioödem genellikle mutasyonlar sebebi ile kanda yer alan C1 esteraz inhibitörü adındaki bir maddenin eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında bu maddenin değeri normal olsa da işlev görmemesinden dolayı da herediter anjioödem rahatsızlığı görülmektedir. Bu rahatsızlığın insan vücudunda bazı belirtileri bulunur. B belirtiler şunlardır:
Dudaklar, eller veya vücudun bazı bölümlerinde birkaç gün süren ve ara ara tekrarlayan şişlikler
Karın ağrısı
Kusma
Nefes borusunda tıkanmalar
HEREDİTER ANJİOÖDEM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Bu hastalığın tedavisinde soruna neden olan mekanizmaya yönelik olarak C1 esteraz inhibitörü takviyesi yapılmaktadır. Ayrıca buna alternatif olarak kallikrein ve bradikinin maddelerini engelleyecek ilaçlar da kullanılmaktadır. Eğer bu ilaçlar başvurulan acil serviste yer almıyor ise kan ürün olan taze donmuş plazma da uygulanmaktadır.
Sık ataklar geçiren ve yaşam kalitesini bozan kişilerde önleyici tedavinin düzenli olarak kullanılması kişilerdeki atakları azaltabilmektedir. Bu nedenle daha çok C1 esteraz inhibitörü veya danazol kullanılmaktadır. Bu rahatsızlığa sahip olan ve bu ilaçları kullanamayan hastalara ise alternatif olarak traneksamik asit de önerilmektedir.