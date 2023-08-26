Saç ekimi sorun değil mutluluğunuz olsun

Yasemin Gülgör Klinik Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekiminin cerrahi bir operasyon olduğunu ve tecrübeli ekip tarafından uygulanması gerektiğini söyledi. Özellikle sosyal medyada 8-10 bin arası greft ile saç ekimi gerçekleştirildiğine yönelik verilen reklamların gerçeği yansıtmadığını belirten Gülgör, "Greft sayısı hastadan hastaya ve ekim yapılacak bölgeye göre değişebilir" dedi. Gülgör saç ekimi öncesi dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında tavsiyelerde bulundu.

KİŞİYE ÖZEL EKİM

Her tedavide olduğu gibi saç ekiminde de önceliğin kişinin kendi sağlığı olduğunu belirten Yasemin Gülgör, " Bu anlamda saç ekimi öncesi kişinin tahlilleri ve tetkikleri eksiksiz olarak yapılmalıdır. Kişi tıbbi öyküsü hakkında tüm detayları eksiksiz olarak anlatmalıdır. Daha sonra size özel olarak saç ekimi operasyonu planlanacaktır" dedi.

İYİ ARAŞTIRIN

Saç ekimi operasyonlarının tıbbi bir girişim olduğunu belirten Yasemin Gülgör, "Bu yüzden saç ekimi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlara uygun steril ve tam donanımlı işlem odalarında yapılmalıdır. Saç ekimini gerçekleştirecek ekibin tamamının alanında uzman sağlık personelinden oluşması ve aralarında doktorun da bulunması önemlidir. Saç ekimi cerrahi bir girişimdir ve bu yüzden hijyen ve steril kurallarına uygun yapılmalıdır. Saç ekimi yaptıracağınız merkezi iyi etüt edin. Hatta sadece bir merkezle yetinmeyin birkaç yeri daha araştırın. Merkez ile yüz yüze görüşmeyi tercih edin. Daha önceki yaptığı saç ekim örneklerini inceleyin ve mümkünse bu kişilerle iletişim kurun" diye konuştu.

GREFT SAYISI VERİLMEMELİ

Saç muayenesi sonucu söylenen greft sayısı hakkındaki rakamların dikkat alınmaması gerektiğini belirten Yasemin Gülgör, "Özellikle sosyal medyada yer alan 8 bin greft, 10 bin greft saç ekimi şeklindeki rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Greft sayısı hastadan hastaya ve ekim yapılacak bölgeye göre değişebilir. Ekim öncesi de greft sayısı vermek doğru değildir. Operasyon sırasında ekim yapılacak greftin, ensedeki kıl kökünün kalitesine,

ekim yapılacak alanın genişliğine göre değişkenlik göstermektedir. Aslında bu işin doğrusu kullanılabilecek maksimum sayıda greftin ekim

yapılmasıdır" şeklinde konuştu.

EKİMİN GARANTİSİ OLMAZ

Saç ekimi operasyonu öncesi hastaların, ekim sonrası saç durumu ile ilgili bir garanti verip veremeyeceğini sorduklarını belirten Yasemin Gülgör, "Sadece saç ekimi operasyonları için değil, sağlık sektöründe hiçbir tedavi için garanti verilmez. Saç ekimi tedavisi için ekim garantisi verilmektedir gibi söylemlere itibar etmeyiniz. Garanti anca teknolojik aletler, beyaz eşya cep telefonları, bilgisayar gibi eşyalarda