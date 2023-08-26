Tıkanık damar kalmıyor! Kolesterol değerlerini dengeliyor

KURUYEMİŞ

Badem, ceviz gibi kuruyemişler, LDL kolesterolü düşürmek için bir başka alternatiftir. Circulation dergisinde yayınlanan 2021 yılı tarihli bir araştırma, iki yıl boyunca her gün yarım fincan ceviz yiyen kişilerin kolesterol seviyelerinin düştüğünü, var olan LDL parçacıklarının ise kalitesinin iyileştiğini tespit etti. Çalışmanın araştırmacılarından Emilio Ros, LDL parçalarının çeşitli boyutlarda var olduğunu, küçük, yoğun parçacıkların, daha fazla plak ve yağ birikintileri ilgili olduğunu belirtti.