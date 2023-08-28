Cevizin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

CEVİZ NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Diğer bütün gıdalarda olduğu gibi cevizi de kararınca tüketmek, ondan fayda görmek açısından oldukça önemlidir. Günde 4-5 adet olgunlaşmış ceviz tüketmek, yetiştin bir vücudun alması gereken vitamin, mineral ve diğer bileşenleri karşılayacaktır.

Cevizin bilinen bir zararı mevcut değildir, ancak gerekenden fazla ceviz tüketmek kilo almaya neden olabilir. Ayrıca bazı kimselerde alerjik reaksiyona neden olabileceği göz önünde bulundurularak cevizi kararında tüketmek en sağlıklı yoldur.