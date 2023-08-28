Cevizin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Besinlerin sağlığa pek çok önemli yararı bulunmaktadır. Özellikle cevizin yararları saymakla bitmez.
Besinlerin sağlığa pek çok önemli yararı bulunmaktadır. Özellikle cevizin yararları saymakla bitmez.
CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?
Damaklara bıraktığı hoş tat ve dokusunun yanı sıra yararları için de bolca tüketilmesi gereken gıdalardan birisi de cevizdir. İçeriğinde bol miktarda sağlıklı yağlar, antioksidan, vitamin, mineral, lif ve birçok faydalı özler bulunduran cevizin besin değerleri şöyledir;
Sodyum 2 mg
Potasyum 441 mg
Karbonhidrat 14 g
Diyet Lifi 7 g
Şeker 2,6 g
A Vitamini 20 IU
C Vitamini 1,3 mg
Kalsiyum 98 mg
Demir 2,9 mg
D Vitamini 0 IU
B6 Vitamini 0,5 mg
Kobalamin 0 µg
Magnezyum 158 mg
CEVİZ TÜKETMEK NEYE İYİ GELİR?
1 kilosunda yaklaşık 7000 kalori olan bunların tam bir enerji kaynağı olan ceviz düzenli olarak tüketildiği zaman kalp, damar, tansiyon, şeker gibi pek çok kişinin yaşadığı sağlık problemlerine iyi geldiği uzman diyetisyen hekimler tarafından belirtilmektedir. Cevizin yaralarını, hangi hastalıklara ve neye iyi geldiğini şöyle sıralayabiliriz;
Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir, damarlarda oluşan plak birikimini yok etmeye yardımcı olur.
Kan akışını hızlandırmaya yardım ederek dolaşım sistemi bozukluklarına iyi gelir.
Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
Anti-kanser özler ve biyoaktif bileşenler içermesi sayesinde vücudu, başlıca olarak meme, prostat, kolon kanserinden korur.
Bol miktarda lif ve sağlıklı yağlar barındırması nedeniyle metabolizmayı düzenlemeye, kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.
Antioksidan özleri olduğu için cilt hastalıklarına, cilt ve saç sağlığı için oldukça faydalıdır.
Çocuklarda beyin gelişimine katkıda bulunur.
Epilepsi ve demans rahatsızlıklarından korunmaya yardımcı olur.
Hafızayı güçlendirmeye fayda sağlar.
CEVİZ NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?
Diğer bütün gıdalarda olduğu gibi cevizi de kararınca tüketmek, ondan fayda görmek açısından oldukça önemlidir. Günde 4-5 adet olgunlaşmış ceviz tüketmek, yetiştin bir vücudun alması gereken vitamin, mineral ve diğer bileşenleri karşılayacaktır.
Cevizin bilinen bir zararı mevcut değildir, ancak gerekenden fazla ceviz tüketmek kilo almaya neden olabilir. Ayrıca bazı kimselerde alerjik reaksiyona neden olabileceği göz önünde bulundurularak cevizi kararında tüketmek en sağlıklı yoldur.
Ceviz Omega3, 6 ve folik asit içeriği bakımından çok zengin. Ancak ceviz suyu da ceviz kadar yararlıdır. Peki ceviz suyunun faydaları neler? Ceviz suyu nasıl hazırlanır?
CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?
Ceviz suyunu hazırlamak oldukça basittir. Ceviz içlerini bir suyun içerisinde bekleterek ceviz suyu elde edebilirsiniz. Geceden koyacağınız cevizler sabaha kadar suyun içine geçer ve suyun rengi koyulaşır.