Kajunun faydaları ve zararları nelerdir?

İçerdiği yüksek orandaki magnezyum sayesinde kas ve kemik sağlığınızı destekler. Kan basıncının ve sinir fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlayan kaju, metabolizmanın düzene girmesine de yardımcı olur.



Demir içeren kuruyemişlerden olan kaju, anemi risklerini azaltmaktadır. Demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlık ile savaşır, kansızlığı ve kansızlığın sebep olduğu yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri azaltır.



Pek çok şeye olduğu gibi kajunun cinselliğe faydaları da önem taşımaktadır. Düzenli tüketildiğinde kajunun sperm hareketliliğini arttırdığı ve cinsel enerjiyi arttırdığı gözlemlenmiştir.



Kolesterol yüzünden oluşan safra kesesi taşı gibi rahatsızlıkların riskini azaltır.



En önemli özelliklerinden biri de kansere karşı koruyucu olmasıdır. Zengin besin değerleri sayesinde özellikle kolon kanserine karşı vücudun direncini arttırır ve tam bir antikanserojendir.