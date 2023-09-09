Baklanın faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Baklagiller familyasından olan baklanın faydaları nelerdir? Bakla kilo verdirir mi? İşte baklanın bilinmeyenleri...
Baklagiller familyasından olan baklanın faydaları nelerdir? Bakla kilo verdirir mi? İşte baklanın bilinmeyenleri...
BAKLANIN FAYDALARI NELERDİR?
Baklanın sağlık açısından çok sayıda faydası olması ile birlikte öne çıkan faydaları şunlardır:
Böbrekleri çalıştırır. İçeriğinde bulunan mineraller, vitaminler, lifler ve antioksidanlar sayesinde böbreklerin çok daha iyi çalışmasını sağlar. Böbrekte var olan kumların atılmasını kolaylaştırır. Kabızlık ve hemoroit gibi rahatsızlıkları önleyici etki gösterir. Böbrekte oluşan ağrıları keser ve böbrek kumları gibi böbrek taşlarının da dökülmesini sağlar.
Vücutta bulunan kötü kolesterolü atar ve kötü kolesterol düzeyini normale getirir.
İştah açıcı ve besleyici bir besindir.
Kalsiyum ve demir mineralleri içerdiğinden kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
Doyurucu ve bitkisel bir ürün olduğu için diyet yapan kişiler ve hastalar içinde önerilmektedir.
Doğum kusurlarını önler.
Parkinson semptomlarını önleyici özellik taşır.
Osteoporozu önler.
Bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir.
BAKLA ZAYIFLATIR MI?
Zayıflamak için bakla sıkça tercih edilen bir sebzedir. Bakla, kalorisi düşük ancak lif oranı yüksek olduğu için önemli bir kilo verme gıdasıdır. Protein ihtiyacınızın yüzde 25'ini sağladıkları için iyi bir protein kaynağıdırlar. Çalışmalar, düşük kalorili ancak yüksek proteinli ve yüksek lifli bir diyetin aşırı kilolu ve obez kişilerde daha fazla kilo kaybı oluşturduğunu göstermektedir. Bu diyet türü, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve bu da kalp hastalığı da dahil olmak üzere diğer birçok sağlık sorunu riskini azaltır.
BAKLANIN ZARARLARI
Bakla, depresyonu hafifletmek için olası bir tedavi yolu olarak önerilmiştir. Bunun nedeni, baklanın l-dopa olarak da adlandırılan levodopa içermesidir. Vücudunuz levodopa, ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan bir nörotransmitter olan dopamine dönüştürme yeteneğine sahiptir. Ancak eğer baklayı herhangi bir hastalığı tedavi için tüketecekseniz mutlaka doktorunuza başvurun çünkü kronik hastalığınız varsa çok ciddi zararları olabilir.