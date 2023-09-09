Baklanın faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

BAKLA ZAYIFLATIR MI?

Zayıflamak için bakla sıkça tercih edilen bir sebzedir. Bakla, kalorisi düşük ancak lif oranı yüksek olduğu için önemli bir kilo verme gıdasıdır. Protein ihtiyacınızın yüzde 25'ini sağladıkları için iyi bir protein kaynağıdırlar. Çalışmalar, düşük kalorili ancak yüksek proteinli ve yüksek lifli bir diyetin aşırı kilolu ve obez kişilerde daha fazla kilo kaybı oluşturduğunu göstermektedir. Bu diyet türü, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve bu da kalp hastalığı da dahil olmak üzere diğer birçok sağlık sorunu riskini azaltır.