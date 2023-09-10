Şimdi okul zamanı şimdi beslenme zamanı

Yaz tatiline veda ettik ve yarından itibaren yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Tabi ki yeni dönem başlayınca tatile alışan bedenler ve oturtulan beslenme düzenleri bir hayli değişmek durumunda kalacak. Erken uyanmalarla beraber atlanacak ana öğünler, kantinden alınan sağlıksız abur cuburlar, geç yatmaya alışan çocuklarda uykusuzluk problemleri kapıda. Bu süreci en sağlıklı şekilde nasıl atlatırız, nelere dikkat etmeliyiz, gelin bunları konuşalım.

KAHVALTININ ÖNEMİ

Kahvaltının özellikle çocuklar ve gençler için günün en önemli öğünü olduğunu bilmeyen yok. Fakat bu konunun yeterince ciddiye alınmadığını düşünüyorum. Kahvaltı öğrenme sürecine en çok katkıda bulunan öğünlerden biridir. Yapılan araştırmalar, kahvaltı yapmayan çocukların okulda dikkatlerinin dağıldığını ve konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını gösteriyor. Kahvaltı hem kilo almak hem de kilo vermek isteyen çocuklar için avantajdır. Çocukların gün boyunca ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerini sağlama konusunda çok değerlidir. Kahvaltının protein, mineral, lif yönünden dengeli olması kilo kontrolünü desteklemektedir. Çocuklarınıza tam tahıllı ekmek, süt ürünleri, meyve, yumurta, ceviz gibi besinlerle protein, karbonhidrat ve yağ içeriği açısından dengeli bir kahvaltı hazırlamanızı öneririm. Kahvaltı yapmayan çocuklar gün içinde daha kalorili gıdalara yönelerek sağlıksız tercihler yapma eğiliminde olmaktadır. Öğle yemeğine kadar çok fazla acıkan çocuklar bu aralıkta kantinden yüksek kalorili atıştırmalıklar alabilir veya öğle yemeğinde büyük porsiyonlar yemek durumunda kalabilir. Eğer çocuğunuz çok erken uyanıyor ve kahvaltı için çok gönüllü değilse ufak porsiyonlarda bir şeyler atıştırmaya onları teşvik edin. Zamanla bu alışkanlık oturacak ve tam bir öğün yapabilen hale gelecektir. Tabi ki kahvaltı masalarını renkli ve çekici bir hale getirmek de sizin elinizde. Her gün aynı kahvaltıyı yapmak çocukları sıkabilir. Kahvaltıda çeşitli seçenekler sunarak çocuğunuzun merakını ve iştahını artırabilirsiniz.

ERKEN UYUYUN

Uyku, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için önemli bir faktördür. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri yanı sıra bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Uyku, öğrenilen bilgilerin işlenmesi ve bellek oluşumu için kritik bir rol oynar. Erken uyumak, öğrencilerin bilgileri daha iyi hatırlamalarına ve sınavlarda başarılı olmalarına yardımcı olabilmektedir. Gençler arasında yapılan incelemelerde uyku sorunları ile düşük akademik performans arasında güçlü bir ilişki bulundu. Yapılan bir çalışmaya göre hafta içi saat 22.00 ile 23.00 arasında yatan lise öğrencilerinin daha iyi notlar aldığı gözlenmiştir. Uyku süresi azaldıkça not ortalaması da paralel şekilde düşmüştür. Aynı şekilde hafta sonları hafta içi günlere göre çok daha geç uyumak da daha düşük not ortalaması ile ilişkilendirilmiştir. Yetersiz uyku, stres, anksiyete ve depresyon gibi duygusal sorunlara da yol açabilmektedir. Yeterli uyku, öğrencilerin duygusal sağlığını destekler ve stresle başa çıkmalarını sağlar. Yorgun bir zihin, iyi kararlar almayı zorlaştırabilir. Erken uyumak, öğrencilerin daha iyi kararlar almalarına ve riskli davranışlardan kaçınmalarına yardımcı olabilir.

SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER

Çocukları kantinde olan bin bir çeşit abur cuburu yasaklayarak daha cezbedici hale getirmeye hiç gerek yok. Yasaklanan durumlar ileride daha büyük sorunlara yer açtığını sanırım hepimiz biliyoruz. Bu süreçte yapmanız gereken çocuğunuzun beslenme çantasına onun sevdiği sağlıklı ara öğünler hazırlamak ve koymak. Sağlıklı ara öğünler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve çocukların açlık hissetmeden derslerine odaklanmalarını sağlar. Meyve, kefir, kuruyemiş gibi besinler ara öğünlerde tercih edilebilir. Bu besinlerle doyacağı için diğerlerine o kadar da önem vermeyecektir. Eğer onları bitirdiğinde canı hala kantindeki ürünlerden istiyorsa yasaklamak yerine haftada iki gün, bir paketli ürün ile sınırlamanız daha doğru olacaktır. Hangi seçeneklerin daha sağlıklı olacağı konusunda eğitimi yine çocuklarınıza siz vermelisiniz. Çocuğunuza dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını aşılamak, onun ileriki yaşamında da fayda sağlayacaktır. Besin gruplarını tanıtarak ve neden önemli olduklarını anlatarak çocuğunuzun beslenme konusunda bilinçlenmesini destekleyebilirsiniz. Ebeveynler olarak, çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenine sahip olmalarını teşvik etmek, onların geleceği adına atılan en önemli adımlardan biridir. Unutmayın sağlıklı bir çocukluk dönemi; sağlıklı bir yetişkinlik dönemi demektir. Tüm öğrenci, öğretmen ve ebeveynlere sağlıklı ve başarılı bir okul dönemi diliyorum.