İnme hastalarına yeni çare: ‘Sanal Gerçeklik’

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde uyguladıkları inovatif tedavilerle iyileşme sürecindekindeki hızlanma kaydettiklerini ifade etti.

İNME SONRASI İYİLEŞME

Konuyla ilgili konuşan Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, "Hemipleji olarak da adlandırılan inme hastalığı, dünyada çok sayıda insanı etkileyen en yaygın ve ciddi nörolojik problem olarak tanımlanıyor. Beyin damarlarının tıkanması ya da yırtılması ve beyinde kanama olması sonucu oluşan inme kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü ölüm nedeni olarak gösteriliyor" dedi. İNMELİ hastaların rehabilitasyonunda, kontrol ve dengeyi sağlamaya yönelik aktiviteler, alt ve üst ekstremiteyi ilgilendiren problemlerin azaltılmasına yönelik uygulamaların, hastaların günlük yaşam bağımsızlığını vurgulayan Dr. Akpınar şöyle konuştu; "İnme sonrası hastalarda iyileşme derecesi açısından farklılıklar olmasına rağmen iyileşmenin büyük kısmı ilk 1-3 ay içerisinde olmaktadır. Bu iyileşme süreci daha yavaş olarak 6 aya kadar devam eder, düşük oranda birkaç yıl boyunca da iyileşme gözlenir" dedi.