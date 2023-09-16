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Haberler Sağlık Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

Uzmanlar siyah sarımsağın faydalarının daha fazla olduğunu söylüyor. Peki gerçekten öyle mi? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Siyah sarımsak nerede ve nasıl üretilir? Beyaz sarımsak ile siyah sarımsak arasındaki farklar nelerdir?

HABER MERKEZİ

Yemeklerin baştacı olan sarımsak pek çok faydası ile mutfakların vazgeçilmezi arasında yerini alıyor. Beyaz sarımsağın faydaları bilinirken ona bir de siyah sarımsak eklendi. Peki siyah sarımsak nasıl tüketilir? Siyas sarımsağın faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

SİYAH SARIMSAK NEDİR?

Kastamonu Taşköprü'de bulunan, benzeri olmayan siyah sarımsak özellikle Kore ve Çin'de 'uzun yaşamın kaynağı' diye adlandırılıyor. Siyah sarımsak antioksidan özelliği ile insan sağlığına olan faydası saymakla bitmez.

Tam bir vitamin ve mineral deposu olan siyah sarımsak, normal sarımsağın kurutulması ile elde edilmektedir. Sarımsağın tadını sevmiyorsanız siyah sarımsağın tadını sevebilirsiniz. Şeker oranı diğer sarımsak türüne göre daha fazladır. Yerken kurutulmuş meyve tadı alacaksınız.

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

Siyah sarımsak, içerisinde B1, B6, C vitamini, kalsiyum, fosfor, manganez, kükürt, allil sülfür ve oleum allicine vardır. İçerisinde yer alan oleum allicine maddesi, penisilinin aktivitesine eşit miktardadır.

Antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri bulundurur. Asya ve Avrupa mutfaklarının vazgeçilmezi olan siyah sarımsak, fermantasyon işlemi sonucunda kansere karşı önemli bir etki sunar. Kolesterol seviyesini düşürür, antiseptik özelliği sayesinde vücudunuzu koruma altına alır. Kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve alzheimer hastalıklarına karşı etkilidir.

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

SİYAH SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?

Beyaz sarımsak, 60 gün süreyle belirli nem ve ısı koşulları altında kurutulur. Bu işlem sonucunda dişleri beyaz halde olan sarımsak siyah hale dönüşür. İşlem, sarımsağın içerisinde yer alan faydalı madde oranını artırarak daha sağlıklı hale gelmesine zemin hazırlar. Siyah sarımsak da diğer beyaz sarımsakta olduğu gibi tamamen doğal bir besin kaynağıdır.

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

Bu işlem neticesinde sarımsağın içerisinde keskin kokusunu belirleyen alliin ve allicin azalır, böylelikle istenmeyen kokusunu ve tadındaki acılığını kaybeder. Normal sarımsağın tadını seviyorsanız siyah sarımsağı daha çok beğeneceksiniz. Siyah sarımsağın tadı, adeta kurutulmuş meyve tadındadır. Ağız kokusuna yol açmayan siyah sarımsağın şekerli ve tütsülenmiş lezzeti vardır.

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

SİYAH SARIMSAK İLE BEYAZ SARIMSAK ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Beyaz sarımsakta yer alan antibiotik ve anti-fungal özelliği olan allicin maddesi siyah sarımsakta fermentasyon sonucu S-Allyl cysteine (SAC) maddesi haline gelir. Beyaz sarımsakta 0,30 mg/gr iken siyah sarımsakta SAC maddesi 5,80 mg/gr seviyelerine çıkar. Yani yaklaşık 19-20 kat fazla orandadır.

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Hücreleri yeniler

Beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan içerir

Kansere karşı koruyucudur

Damar sertliğine karşı tedavi edicidir. Kalp ve damar sağlığını korur

Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

Hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır

Alzheimer ve romatoid artrit, kronik hastalıklar ve dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici ve tedavi edicidir.

Hepatoprotektif etkilidir

Diyabet semptomlarını iyileştirir

Enfeksiyonları önler

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

Kronik böbrek rahatsızlıklarında, tedavinin toksik etkisini azaltır

Serbest radikallerin vücudumuza ve cildimize vermiş olduğu zararları önler ve ortadan kaldırır

Sindirim ve dolaşımı arttırır

Tansiyonu düzenlemeye yardım eder

Doğal mide koruyucudur

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir?

Hiperlipidemi ve hiperglisemi durumlarını önlemeye yardımcıdır

Yaşlanmayı geciktirir

Antialerjiktir

Saç ve cilt sağlığını korur

Yorgunluğu önler

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