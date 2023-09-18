Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp için! Bakın neler oluyor

Çiğ yumurta yüksek oranda proteine sahip olan ve içeriği bakımından tüketildiğinden pek çok sayıda fayda sağlayan bir üründür. Peki çiğ yumurta nasıl tüketilmelidir? İşte faydalı mı faydalı çiğ yumurta tüketmenin yöntemi...
Çiğ yumurta yüksek oranda proteine sahip olan ve içeriği bakımından tüketildiğinden pek çok sayıda fayda sağlayan bir üründür. Peki çiğ yumurta nasıl tüketilmelidir? İşte faydalı mı faydalı çiğ yumurta tüketmenin yöntemi...
Yumurta pişirilirken besin değerinde kayba uğrar. Çiğ haliyle tüketildiğinde ise besin değerini tutarak çok daha etkili olur. Yumurta pişirilirken aminoasitler ısının etkisiyle yok olur. Böyle bir protein kaynağı olan yumurtayı çiğ tükettiğinizde ise hücreleriniz adeta bayram eder.
Uzmanlar her gün az 1 yumurtanın insanı tek başına gün boyunca zinde tutmaya yettiğini altını çizerek söylüyor. Özellikle çocuklar için yumurta kas ve kemik gelişmesi demek. Bu yüzden günlük ve düzenli olarak tüketilmeli.
Kırmızı etle eşdeğer sayılabilecek bir protein oranına sahip olan yumurtayı çiğ olarak tüketmeden önce bakmanız gereken çok önemli detaylar var.
Öncelikle kolesterolü yüksek kişiler yumurta tüketirken doktorlarının tavsiyesi tışına çıkmamalı. Ayrıca yumurtanın taririhin geçip geçmediğine dikkat etmeli. Yani taze mi, yoksa bozulmuş mu bu mutlaka kontrol edilmeli. Uzun süre bekleyen yumurtalar zehirlenmeye yol açabilir. Ayrıca kimilerinde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Peki çiğ yumurtayı nasıl tüketeceğiz? Tadı ve kokusu nedeniyle çiğ yumurtayı yemek sıkıntı verici olabilir. O yüzden 1 yumurtanın sarısını beyazından ayırıp 1 bardak sütle karıştırıp içmeniz tavsiye ediliyor. Tabi sütle aranız iyiyse.
Gelelim çiğ yumurtanın faydalarına... Saymakla bitmez ancak en önemlilerini yazalım...
Çiğ yumurta ses tellerini kuvvetlendirir ve boğaz enfeksiyonlarının azalmasını sağlar.
Güçlü bir antioksidan olan yumurta vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.
Çiğ yumurta hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunur ve yaşlanmayı geciktirirken cildin daha geç kırışmasını sağlar.
Sindirim sistemini düzeltir ve bağırsak ve midedeki sorunları azaltır.
Göz hastalıklarına karşı da faydalıdır.
Böbrekteki taş ve kumların temizlenmesine yardımcı olur
Kalp ve damar sağlığı için faydalıdır.
Bağışıklık sistemi için kuvvetlendirici etkisi olduğu bilinir.
Enerji sağlar.
Kemik ve kas gelişimine katkıda bulunur.
Kansızlığa karşı da içilmesi tavsiye edilir.
Beyin gelişimine katkıda bulunur.