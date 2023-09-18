Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp için! Bakın neler oluyor

Yumurta pişirilirken besin değerinde kayba uğrar. Çiğ haliyle tüketildiğinde ise besin değerini tutarak çok daha etkili olur. Yumurta pişirilirken aminoasitler ısının etkisiyle yok olur. Böyle bir protein kaynağı olan yumurtayı çiğ tükettiğinizde ise hücreleriniz adeta bayram eder.