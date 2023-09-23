Çocuğum başarısız demeyin göz muayenesi yaptırın

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, çocuklara göz muayenesi yaptırmanın ders ve sınav başarıları için faydalı olduğunu söyledi. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi hastalıklar nedeniyle oluşan görme kayıplarına bağlı olarak bazı çocuklarda ders başarısının düştüğüne dikkat çeken Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, bu rahatsızlıkların çocukların sınavlardaki başarısını da olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

AİLELERE ÖNEMLİ GÖREV

"Çocuğum tembel, ders çalışmayı sevmiyor" gibi düşünen ebeveynlerin aklına göz hastalıkları gelmeli diyen Op. Dr. Asena, ailelerin çocuklarına düzenli göz muayenesi yaptırmalarını belirtti. Göz rahatsızlığı yaşayan çocukların, görüntüye odaklamak için başını yan tutarak, gözlerini kısarak baktıklarını ve bu nedenle baş ve göz ağrısı da hissedeceklerini söyledi. Göz sağlığının okuldaki başarıyı etkilediğini belirten Op.Dr.Asena "Ailelere ve öğretmenlere büyük görev düşüyor" dedi.