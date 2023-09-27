  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Soğuk algınlığı belirtileri neler? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Soğuk algınlığı belirtileri neler? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin zayıflaması da gribal enfeksiyonlara kucak açıyor. Soğuk algınlığı, havaların soğumasıyla birlikte hemen hepimizin başına gelen ve hayat kalitemizi düşüren bir hastalık. Peki soğuk algınlığının belirtileri neler? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Genelde boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısının eşlik ettiği soğuk algınlığı zamanında tedavi edilmezse daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmakta. Peki soğuk algınlığına ne iyi gelir?

SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soğuk algınlığı belirtileri konusunda insanların daha bilinçli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özelliklede kış aylarındaysak bazı belirtiler soğuk algınlığı hastalığına kapıldığımızı gösterebilmekte. Soğuk algınlığı belirtileri ayrıca virüsün kuluçka döneminde olduğunun da göstergesidir.

Soğuk algınlığı belirtileri neler? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Bu dönemde belirtileri dikkate alarak tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Soğuk algınlığının başlıca belirtileri şunlardır:

Halsizlik
Burun akıntısı
Ateş
Hapşırma
Kuru öksürük
Baş ağrısı
Burun tıkanıklığı
Boğaz ağrısı
Boğazda yanma
Gözlerde sulanma
Yorgunluk

SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

Soğuk algınlığı teşhisi için sağlık kuruluşlarında herhangi bir test uygulanmamaktadır. Genellikle belirtiler hastalığın teşhisini ortaya koyar. Kulak, burun, boğaz kontrolleri yapılarak iltihaba bağlı enfeksiyon yoksa antibiyotik kullandırılmaz. Hastaların ağrısını azaltmak için soğuk algınlığı ilaçları olarak ağrı kesici, burun tıkanıklığı için spreyler ve boğaz ağrıları, yanmaları içinde boğaz spreyleri ya da gargara verilir. Bu ilaçların yanında bir de soğuk algınlığı tabletleri de verilebilir. Soğuk algınlığı tedavilerinde bitkisel çaylar oldukça iyi gelmektedir. Aşağıda size önereceğimiz bitki çaylarını evde demleyip içebilirsiniz.

Soğuk algınlığı belirtileri neler? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Soğuk algınlığına yakalanan bir kişi hastalığı ne kadar erken atlatırsa o kadar iyidir. Hastalığın ilerlemesini önlemek için evde ve iş yerinizde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler var. Bu yöntemleri uygulayarak doktora gitmeden ön tedavi uygulayarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilirsiniz. Soğuk algınlığı nasıl geçer? Diyorsanız işte iyi gelen yiyecekler…

Tavuk ve paça çorbası
Mandalina, portakal, greyfurt
Havuç
Kırmızı et suyu
Sarımsak
Soğan
Bol bol su tüketimi

Soğuk algınlığı belirtileri neler? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

SOĞUK ALGINLIĞINA BİTKİSEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Soğuk algınlığını sadece yiyeceklerle değil bitkisel çözümlerle de kurtulabilirsiniz. Doğadan gelen bitkiler soğuk algınlığı gibi hastalıklarda en iyi şifa kaynağıdır. Fakat fazla tüketmemeye dikkat etmeliyiz. Yeşil çaylar grubunda günde iki bardaktan fazlası kişi için zararlı olabilir. Bir demlik yardımı ya da bir french press ile bitki çaylarını demleyerek içebilirsiniz.

Ekinezya çayı
Zencefilli bal
Nane-limon
Limonlu ıhlamur
C vitamini
Boğaz pastilleri
Tarçınlı ballı süt

Soğuk algınlığı belirtileri neler? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

BEBEKLERDE SOĞUK ALGINLIĞI NASIL GEÇER?

Bebeklerde görülen soğuk algınlığı için çok dikkat etmemiz gerekir. Bağışıklık sisteminin güçsüz olması, burun tıkanıklığında nefes almanın zor olması, iltihaplı durumlarda genize balgam gelmesi, yüksek ateş gibi birçok sorunlar teşkil etmektedir. Bebekler için antibiyotik gibi ilaçların kullanılması sakıncalı olduğu için muhakkak doktora gitmelisiniz. Doktor kontrolünde ilaç kullanımı yapılmalıdır. Evde bitkisel yöntemler uygulanmamalı. Doktorların önerdiği tedavi yöntemleri dikkate alınmalıdır. Bebeklerde genelde 7-10 gün süre içerisinde soğuk algınlığı geçmektedir.

Çocuklarda grip ve soğuk algınlığı ilaçları kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki çocuk yaşına göre uygulanacak doz miktarları dikkate alınmalıdır. Çocuklara temas etmeden önce mutlaka eller sık sık yıkanmalı, elleri çocuğun burun ve gözüne dokundurmamalı, bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırılmalıdır. Mümkünse hastalık geçene kadar kalabalık ortamlardan çocukları uzak tutmalıyız.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA