Soğuk algınlığı belirtileri neler? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Genelde boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısının eşlik ettiği soğuk algınlığı zamanında tedavi edilmezse daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmakta. Peki soğuk algınlığına ne iyi gelir?
SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Soğuk algınlığı belirtileri konusunda insanların daha bilinçli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özelliklede kış aylarındaysak bazı belirtiler soğuk algınlığı hastalığına kapıldığımızı gösterebilmekte. Soğuk algınlığı belirtileri ayrıca virüsün kuluçka döneminde olduğunun da göstergesidir.