Soğuk algınlığı belirtileri neler? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

BEBEKLERDE SOĞUK ALGINLIĞI NASIL GEÇER?

Bebeklerde görülen soğuk algınlığı için çok dikkat etmemiz gerekir. Bağışıklık sisteminin güçsüz olması, burun tıkanıklığında nefes almanın zor olması, iltihaplı durumlarda genize balgam gelmesi, yüksek ateş gibi birçok sorunlar teşkil etmektedir. Bebekler için antibiyotik gibi ilaçların kullanılması sakıncalı olduğu için muhakkak doktora gitmelisiniz. Doktor kontrolünde ilaç kullanımı yapılmalıdır. Evde bitkisel yöntemler uygulanmamalı. Doktorların önerdiği tedavi yöntemleri dikkate alınmalıdır. Bebeklerde genelde 7-10 gün süre içerisinde soğuk algınlığı geçmektedir.

Çocuklarda grip ve soğuk algınlığı ilaçları kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki çocuk yaşına göre uygulanacak doz miktarları dikkate alınmalıdır. Çocuklara temas etmeden önce mutlaka eller sık sık yıkanmalı, elleri çocuğun burun ve gözüne dokundurmamalı, bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırılmalıdır. Mümkünse hastalık geçene kadar kalabalık ortamlardan çocukları uzak tutmalıyız.