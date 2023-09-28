Haydi herkes grip aşısına

Her yıl olduğu gibi bu yıl da grip aşısı vardı, yoktu, geldi gelmedi söylemleri başlamadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, "Grip aşısı yeterince var, fakat 65 yaş üstü ve risk grubu vatandaşlarımız öncelikli olarak grip aşısı olabilir" dedi. Aslında yaş grubundan ziyade bu tür aşılamalar tabii ki önce risk grubuna yapılmalıdır. Fakat grip aşısı hakkında kararlar ve yönergeler sağlık otoriteleri tarafından belirlenmeli. Neden mi? Milyonlarca öğrenci ve öğretmen aynı ortamda ve kapalı alanlarda ders işliyor.

Çünkü sistem öyle. Öncelikle bu grubunda mutlaka ama mutlaka aşılanması gerekir.

Tabii grip aşısı diyoruz da grip aşısı bir önceki yılın pandemisindeki ortama göre hazırlanmış bir aşı fakat gelecek yıllardaki pandemi ve virüsün şeklini ve gücünü kim biliyor da grip aşısını gelecekteki virüse göre hazırlıyor bu da tartışılır.

DOKTORUNUZA DANIŞMALISINIZ

Yaşadığımız pandemi ve sıkıntılardan dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar, Türkiye'deki grip aşısı uygulamalarının bir yansımasıdır.

Karar sağlıktaki üst düzey yöneticilerimizin vereceği karara bağlı. Bu nedenle grip aşısı, özellikle risk gruplarındaki bireyler için öncelikli ön görülüyor. Genellikle 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalıkları olanlar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve sağlık çalışanları gibi risk altındaki gruplar, grip aşısı için öneriliyor. Bu aşı, bu kişilerin grip nedeniyle ciddi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir. Sağlıklı bireyler için grip aşısı zorunlu olmayabilir, ancak herhangi bir sağlık kararı almadan önce, kişiler doktorlarına veya sağlık uzmanlarına mutlaka danışmalı. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları, toplumun sağlığını koruma amacı taşıyan resmi tavsiyeleri yansıtmaktadır ve bu nedenle bu tavsiyelere uygun hareket etmek kişinin kendi sağlığı için önemli.

YABANCI DOKTORLARA EĞİTİM

İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İZTÜ) Özel Galen Hastanesi Girişimsel ve Nöroendovasküler Radyoloji bölümü yurt dışından gelen uzman doktorlara girişimsel radyoloji alanında eğitim veriyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağın Şentürk, "Geçtiğimiz yıl Özbekistan ve Rusya Federasyonundan uzman doktorların girişimsel nöroradyoloji alanında üst uzmanlık eğitimi almaları için İZTÜ Galen Hastanesine geldikler ve bu yıl da hastanemize Kenya'dan ve Ukrayna'dan uzman doktorlar girişimsel radyoloji ve nöroradyoloji alanında eğitim almak üzere geldi" dedi.

Eğitime gelen doktorların girişimsel radyoloji konusundaki eğitim ve deneyim düzeylerine göre farklı süre ve seviyelerde eğitimler düzenlediklerini söyleyen Prof. Dr. Çağın Şentürk, "Bölümümüz özellikle girişimsel nöroradyoloji konusunda ağırlıklı olarak çalıştığından genel girişimsel radyoloji alanında temel eğitim almak üzere gelen doktorlar dahi bizimle çalıştıktan ve tedavilerimizi gördükten sonra ülkelerine döndüklerinde girişimsel nöroradyoloji alanında çalışmalara başlamak istiyorlar. Bu arkadaşlarımıza kendi hastanelerinde bu bölümleri geliştirmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Hindistan ve Panama'dan da gelecekler var" dedi.