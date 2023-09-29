Aden Huzurevi’nde her gün eğlenceli

YEŞİLİN ve mavinin her tonunun bir arada bulunduğu, temiz havasıyla bilinen İzmir'in Mordoğan ilçesinde hizmet veren Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinleri, boyama, el işi, ilçe gezileri gibi çeşitli etkinliklerle daha sağlıklı ve mutlu bir yaşamın tadını çıkarıyor. Günümüzde yaşlı bakımının sadece fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığını, aynı zamanda sosyal ve zihinsel iyilik halinin de dahil edildiğini söyleyen Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Kurucusu Dr. Aykan Çelikel, bu anlayışla sakinlerine daha fazla keyifli ve anlamlı bir yaşam sunma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK

"YAŞLILARIMIZIN sadece fiziksel sağlıklarını değil, aynı zamanda sosyal ve zihinsel sağlıklarını da düşünüyoruz" diyen Dr. Çelikel, "Bu anlamda sakinlerimizin motor becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler arasında boyama, el işi, özel günlere yönelik kutlamalar, şiir ve müzik dinletileri, yürüyüşler, ilçe gezileri gibi etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler, yaşlıların günlük rutinlerine renk katmanın yanı sıra kendilerini daha enerjik ve mutlu hissetmelerini, yeni arkadaşlar edinmelerini sağlıyor ve yaratıcı potansiyellerini keşfetmelerini destekliyor. Özellikle boyama ve el işi gibi sanatsal etkinlikler, yaşlılarımızın kendilerini ifade etmelerine ve stresi azaltmalarına yardımcı oluyor" dedi.

Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi olarak, yaşlıların sadece bakımını değil, yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir yaklaşım benimsediklerini kaydeden Dr. Aykan Çelikel, "Bu etkinlikler sayesinde, yaşlılarımızın yaşam sevinci ve mutluluğu artarken toplumlarına daha fazla katkı sağlayabilmeleri amaçlanıyor. Yürüyüşler ve ilçe gezileri, yaşlıların doğayla iç içe olmalarını ve farklı yerleri keşfetmelerini sağlayarak ruh hallerini olumlu yönde etkiliyor ve aynı zamanda yaşlıların fiziksel aktivite seviyelerini artırarak daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik ediyor" diye konuştu.

DÜZENLİ KONTROL YAPILIYOR

Alzheimer, demans gibi rahatsızlıklara karşı düzenli olarak bilişsel becerileri destekleyici etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. Çelikel, "Merkezimizde bedensel yetersizliği veya çevreye uyumsuzluğu olan sakinlerimizin fiziksel, ruhsal ve sosyal potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve topluma geri kazandırma amaçlı fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği verilmektedir. Fizyoterapistimiz eşliğinde haftada iki gün, sakinlerimize toplu olarak egzersiz programı uygulanmaktadır. Böylelikle sakinlerimiz yaşa bağlı olarak gelişen artrit, osteoporoz ile kalça, diz ve eklemlerde gelişen hareket kısıtlılığı vb. problemler için etkin önleyici bir sağlık programına tabi tutulmaktadır. Merkezimizde 7 gün 24 saat, fizyoterapist, hemşire bakım personeli bulunmaktadır. Haftada 2 gün kurum doktoru, haftada 1 gün nöroloji uzmanı misafirlerimizin rutin kontrollerin gerçekleştirmektedir" dedi.