Kalp hastaları sonbaharda nelere dikkat etmeli?

Özel Alfa Tıp Merkezi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Doğan sonbaharın gelmesi ve havaların serinlemesiyle birlikte soğuk ve rüzgarlı havaların vücut ve kalp damarlarında büzüşmeye yol açabileceğini belirterek kalp hastalarına mevsim geçişlerinde dikkat etmeleri gerekenler hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

● Vücudunuzu soğuktan koruyun ve soğuktan koruyan kıyafetler giyin: Vücut ısısındaki ani düşüşler kalp krizini tetikleyebilir. Ayıca bağışıklık sistemini zayıflatır ve enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık oluşturur. Üşümemek ve vücut ısısını korumak için uygun kıyafetler giyilmelidir.

● Sağlıklı ve dengeli beslenin, Akdeniz tipi beslenmeyi tercih edin: Kalp damar sağlığı için, Akdeniz tipi beslenme önerilir. Bu diyet, katı yağlardan fakir, sıvı yağla yapılmış az kalorili, liften zengin, tam tahıllı, sebze ve meyveden zengin bir beslenme tarzını içerir. Öğlen ve akşam öğünlerinde zeytin yağlı bol yeşil salata tüketilmelidir. Hafta en az bir kez Omega-3'den zengin balık (Somon, hamsi, sardalya, uskumru vb) ve beyaz et veya yağsız kırmızı tüketilmelidir. Katı-doymuş ve trans yağlardan da uzak durulmalıdır. Tatlı olarak az yağlı sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

● Su içmeyi ihmal etmeyin: Sonbaharla birlikte susama hissi azaldığından su tüketimi azalır. Az su içilmesi, özellikle yaşlı kalp yetersizliği hastalarında, böbrek yetmezliğini ve ritim bozukluklarını tetikleyebilir. Bu nedenle günde en az 1.5-2 litre su içilmelidir.

● Soğuk havada sabahın erken saatinde egzersiz yapmayın: Kalp damar sağlığı için her gün 30-60 dakika düzenli egzersiz yapılmalıdır. Sonbaharda soğuk hava ve yağmur nedeniyle dışarıda yürüme olasılığı azalır. Ancak düzenli egzersiz önemlidir ve kalp hastalarının bunu ihmal etmemesi gerekir.

● Tansiyon ölçümü yaptırın: Soğuk havalarda damarlarda büzüşmeye bağlı kan basıncı/tansiyon yükselebilir. Tansiyon hastalarında, ilaçların düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle

düzenli aralıklarla tansiyon ölçümü yapılması önerilir.

● Sizin için atan kalbinizi ihmal etmeyin Sonbahar başında, kalp hastaları kontrol muayenesinden geçmelidir. Yazın tansiyon ve idrar söktürücü ilaçların dozu azaltılmış olabilir, sonbahar ve kışın dozlar yetersiz kalabilir. Muayenede ilaç tedavileri gözden geçirilir.

● Sigarayı bırakın: Sigara ve tütün ürünlerinin kalp krizini arttırdığı bilinmektedir. Soğuk havalarda sigara kullanımı kalp krizi riskini daha fazla arttırır. Ayrıca akciğer hastalıkları riskini de arttırır. Bu durumlar da kalp krizi ve ritim bozukluğunu tetikler. Sigara veya tütün ürünü kullanıyorsanız bırakmalısınız. Sigara içilen ortamlardan da uzak durmalısınız.

● Grip ve zatürre (Pnömoni) aşılarınızı yaptırın: Kalp hastalarında, grip ve zatürre ağır seyreder. Zatürre gelişen kalp hastaların çoğunluğu hastaneye yatış ihtiyacı duyar. Bu nedenle kalp hastalarının, özellikle 65 yaş üzeri, grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları gerekir.