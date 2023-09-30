Menisküs belirtileri nelerdir? Menisküs yırtığının belirtileri nelerdir?

MENİSKÜS YIRTIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dizde takılma, ani ağrı, veya dizin kitlenmesi menisküs yırtığının ilk berlirtileri arasındadır. Yırtığın oluştuğu yerde ani şişlik ve ağrı, dizi hareket ettirememe gibi sorunlar da yırtık belirtileri arasında yer almaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında mutlaka bir doktora gidilmesi gerekmektedir.

Yırtık oluşmuşsa şişlik veya ağrı sıcağı sıcağına yaşanmayabilir. Birkaç saat sonra aniden şişen diz ve başlayan ağrı menisküs yırtığı belirtilerindendir. Ayakta dururken veya yürürken dizin takılması ve şişliğin artması halinde mutlaka bir doktora gidilmelidir.