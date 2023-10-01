Kalp hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yılmaz Ömür Otlu, tüm dünyada ve ülkemizde ölümlerin bir numaralı sebebi olan kalp damar hastalıklarında erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Gelişen teknolojinin hekimlere ve hastalara avantaj sunduğunu belirten Otlu, damar hastalıklarını saptamada kullanılan BT Koroner Anjiyografi ile hızlı ve güvenilir olarak doğru teşhis konulduğunu dile getirdi.

Uzman Dr. Otlu, "Sanal anjiyografi, kalp damarlarını ve kalbin diğer yapılarını görüntülemek için gerçekleştirilen tetkiktir. İşlemin güvenirliğinin yüksekliği, hızlı ve pratik olması sebebiyle kalp-damar hastalıklarının tanısında sıkça kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. BT koroner anjiyografisi göğüste sıkışma hissi, ağrı, nefes darlığı gibi kalp-damar hastalığını düşündürecek şikayetleri olanlara, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, sigara kullanımı, ailede kalp hastalığı gibi kalp-damar hastalığı açısından yüksek risk taşıyanlara uygulanır" dedi.