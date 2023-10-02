Faranjit nedir? Faranjitin belirtileri nelerdir?

FARANJİT BULAŞICI MIDIR?
Faranjit bulaşıcı bir hastalık olup, kuluçka süresi 3 ile 5 gün arasında değişmektedir. Lakin faranjitin bulaşıcılık özelliği sadece bu kuluçka dönemi içerisinde geçerlidir. Yani hastalık sadece kuluçka süresi boyunca bulaşıcıdır. Hastalığın kuluçka süresi bittikten sonra faranjitin bulaşıcılık özelliği sona ermektedir.
FARANJİT NASIL GEÇER?
Faranjit hastalığı çoğu zaman herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan ortalama olarak bir hafta içinde kendiliğinden iyileşmektedir. Bu durum kronik faranjit içinde geçerlidir. Yani "kronik faranjit ne kadar sürer?" sorusunun cevabı da ortalama olarak 1 haftadır.
Halk arasında her ne kadar faranjit tedavisinin antibiyotikler olduğu düşünülse de gerçekte durum böyle değildir. Zira antibiyotikler viral kaynaklı faranjitin tedavisinde işe yaramamaktadır. Antibiyotikler anca faranjit bakteriyel tabanlı ise işe yaramaktadır. Peki o halde faranjite ne iyi gelir? Faranjit tedavisinde evde uygulanabilecek yöntemler şunlardır;
Bol su tüketmek,
Yatak istirahati,
Tuzlu su ile gargara yapmak,
Besin değeri yüksek çorbalar tüketmek,
Sigara, alkol ve kafeinden uzak durmak,
Asitli içecekler tüketmemek,
Acılı veya ekşi yememek,
Ihlamur, adaçayı, papatya gibi Ilık bitki çayları içmek,
Ateşi düşürmek yahut ağrıyı azaltmak için birtakım reçetesiz ilaçlar almak.