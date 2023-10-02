Faranjit nedir? Faranjitin belirtileri nelerdir?

FARANJİT NEDEN OLUR?

Yukarıda da belirtildiği gibi faranjit ya viral kaynaklı ya da bakteri kaynaklı bir hastalıktır. Faranjit hastalığına boğaz kültürü testi ile teşhis konulmaktadır. Faranjitin ortaya çıkış sebepleri faranjitin türüne göre değişmektedir. Yani akut faranjite sebep olan durumlar ile kronik faranjite sebep olan durumlar arasında fark vardır.

Akut faranjit nedenleri genellikle viral hastalıklardır. Grip ve soğuk algınlığı ile birlikte akut faranjit de kendisini göstermektedir. Bu nedenle de altta yatan hastalık tedavi edildiğinde akut faranjit de kendiliğinden iyileşmektedir. Kronik faranjit nedenleri ise oldukça farklıdır. Kronik faranjit nedenleri arasında şu durumlar yer almaktadır;

Yoğun hava kirliliği olan yerlerde çalışmak veya yaşamak,

Sık bir şekilde klimaya maruz kalmak,

Aşırı sigara kullanımı,

Sık sık üst solunum yolu geçirmek,

Kronik burun tıkanıklığı,

Aşırı sıcak yahut soğuk içeceklerin yoğun olarak tüketilmesi,

Kronik sinüzit,

Kronik geniz akıntısı,

Kronik diş enfeksiyonu,

Düzenli olarak yüksek sesle konuşmak.