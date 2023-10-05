Egzama nedir? Egzama belirtileri nelerdir?

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir.

Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya genelinde hemen her yaştan insanda yaygın şekilde görülen ve nedeninin birbirinden farklı sebeplere dayandırılabileceği şekilde oluşan egzama rahatsızlığı genel olarak hastalıktan muzdarip olan kişilerde aynı belirtilerle kendini gösterir.

Kabarcıklar

Kaşıntı hissiyatı

Saç derisinde kepeklilik hali

Deride pullanma, döküntü ve kabuklanma

İltihap

Ciltte kuruluk

Deride çatlamalar