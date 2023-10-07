Kış hastalıklarını baharatlarla yenin

İzmir'de aktar esnafı olan Ziraat Mühendisi Mete Eltepe, kişilerin vücutlarının özellikle soğuk aylarda yoğunlaşan hastalıklara karşı direnç kazanabilmesi için baharat karışımının tüketilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çaşısı'nda yıllardır aktarlık mesleğini sürdüren Mete Eltepe, kış aylarında ortaya çıkan hastalıkların daha çabuk atlatılması ve sağlıklı bir kış geçirilebilmesi için bazı önerilerde bulundu. Eltepe, "Malum kış ayları geliyor, havalar soğumaya başladı ve bu dönemde vücudu dinç tutacak takviye gerekiyor. Baharat karışımı ürün, özellikle öksürük, grip, nezle ve birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Baharat karışımı içerisinde çörek otu, zerdeçal, karabiber, çok az toz tatlı biber, toz acı biber ve zencefil yer alıyor. Bu karışım bal, yoğurt ya da sıcak suyla tüketebilir. Sabah güne başlarken aç karınla alınır" dedi.

MİKROPLARDAN KORUR

Bu baharatların mikroplardan koruyucu ve C vitamini açısından çok zengin olduğunu ifade eden Eltepe, "Çörek otu çok önemlidir. İçinde timokinon olduğu için aynı zamanda kalp damar sağlığında da iyidir. Karabiber, zerdeçalı aynı zamanda aktifleştiren bir baharattır. Mikroplardan koruyucu ve C vitamini açısından çok zengin olan toz acı biber, zencefil ve sumak. Bu 6 baharatı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.