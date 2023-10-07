Taşköprü sarımsağı doğal bir antibiyotik

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi (FAMER) tarafından yapılan çalışmalarda, Kastamonu Taşköprü sarımsağının antibiyotik özellikleri açısından, Çin sarımsağından yüzde 100 daha etkili olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Kerem Canlı, Taşköprü sarımsağının çok daha fazla bakteriye karşı etkili olduğunu gözlemlediklerini söyledi. FAMER, Türk ürünü Kastamonu Taşköprü sarımsağı ile piyasada yaygınlaşan Çin sarımsağını karşılaştırdı. Sarımsağın antibiyotik etkisinden faydalanmak için yapılması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Canlı, "Bu etkinliğin ortaya çıkması için sarımsağın ezilmesi gerekiyor. Sarımsak ezilince o antibiyotik madde ortaya çıkıyor. Ayrıca çiğ olarak tüketilmesinde fayda var" diye konuştu.