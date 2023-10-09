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Haberler Sağlık FMF (Akdeniz ateşi) hastalığı nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

FMF (Akdeniz ateşi) hastalığı nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Tekrarlayan yüksek ateş ile karın, akciğer ve eklemlerdeki ağrılarla kendini belli eden kalıtsal bir hastalık olan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) kimlerde görülür? FMF yani akdeniz ateşinin belirtileri ve tedavi yöntemi nedir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Ailesel Akdeniz Ateşi hastalığı diğer bir adıyla FMF, özellikle Akdeniz ülkelerinde görülen genetik bir hastalıktır. Genellikle çocukluk döneminde teşhis edilen Familial Mediterranean Fever (FMF), kendi kendine tetiklediği iltihaplı ataklarla seyreder. Ayrıca FMF'nin teşhisi gecikir ise organlarda hasara neden olabilir.

FMF Akdeniz ateşi hastalığı nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF) NEDİR?

Ailevi Akdeniz Ateşi, ataklar halinde karın ağrısı, ateş şikayetleri ile kendini belli eden ve akut apandisit ile karıştırılabilen otozomal resesif (çekinik) geçişli kalıtsal ve gen bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Genellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülen bu hastalık Kuzey Afrika'da, Ermeniler, Araplar ve Yahudilerde yaygındır.

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ'NİN (FMF) BELİRTİLERİ NELER?

FMF hastası olan bir kişide oluşabilecek semptomlar şunlardır:

Tekrarlayan ateş (38 derecenin üzerinde)

Tekrarlayan karın ağrısı,

Eklem problemleri

Göğüs ağrısı

Dizlerinin altında ve ayaklarda kırmızı bir döküntü

Testis torbasında şişme ve hassasiyet

Takipler sırasında kanda iltihap oranlarının artması

FMF Akdeniz ateşi hastalığı nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

FMF tanısı klinik bulgulara, aile öyküsüne, muayene bulgularına ve laboratuvar testlerine dayanarak konur.

FMF Hastalığı için uygulanan kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavinin amacı hastanın genel durumunu stabilize etmek ve verilen ilaçlarla belirtilerin ve atakların önlenmesini sağlamaktır.

FMF hastalığı için kullanılan tek ilaç vardır ve teşhis konulduğu taktirde doktorunuz tarafından sizlere verilir.

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