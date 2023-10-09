FMF (Akdeniz ateşi) hastalığı nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF) NEDİR?

Ailevi Akdeniz Ateşi, ataklar halinde karın ağrısı, ateş şikayetleri ile kendini belli eden ve akut apandisit ile karıştırılabilen otozomal resesif (çekinik) geçişli kalıtsal ve gen bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Genellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülen bu hastalık Kuzey Afrika'da, Ermeniler, Araplar ve Yahudilerde yaygındır.

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ'NİN (FMF) BELİRTİLERİ NELER?

FMF hastası olan bir kişide oluşabilecek semptomlar şunlardır:



Tekrarlayan ateş (38 derecenin üzerinde)



Tekrarlayan karın ağrısı,



Eklem problemleri



Göğüs ağrısı



Dizlerinin altında ve ayaklarda kırmızı bir döküntü



Testis torbasında şişme ve hassasiyet



Takipler sırasında kanda iltihap oranlarının artması