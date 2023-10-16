Sedef hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir?

Her yaşta görülen sedef hastalığı, viral, aile öyküsü ve bakteriyel faktörler sonucunda oluşan bir cilt hastalığıdır. Görülmesinde çevresel faktörlerin büyük önem taşıdığı sedef hastalığını tetikleyen en önemli etkenlerin başında stres geliyor.
SEDEF HASTALIĞI NEDİR?
Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis, henüz tedavisi bulunamayan kronik bir hastalık olmaktadır. En çok otuzlu yaşlarda görülen sedef hastalığının tüm dünyada görülme oranı %1-3 olmaktadır. Her ne kadar orta yaşlarda görülse de doğum itibari ile her yaş grubunda görülebilmektedir. Sedef hastalığı bulunan vakalarda %30 oranda aile kan bağı ile ortaya çıkmaktadır.