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Haberler Sağlık Sedef hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir?

Sedef hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir?

Toplumda sık rastlanan cilt hastalıklarından biri olan sedef hastalığı bulaşıcı mı? Peki, sedef hastalığı başkasına geçer mi? Sedef hastalığı genetik mi? Nasıl geçer?

HABER MERKEZİ

Her yaşta görülen sedef hastalığı, viral, aile öyküsü ve bakteriyel faktörler sonucunda oluşan bir cilt hastalığıdır. Görülmesinde çevresel faktörlerin büyük önem taşıdığı sedef hastalığını tetikleyen en önemli etkenlerin başında stres geliyor.

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis, henüz tedavisi bulunamayan kronik bir hastalık olmaktadır. En çok otuzlu yaşlarda görülen sedef hastalığının tüm dünyada görülme oranı %1-3 olmaktadır. Her ne kadar orta yaşlarda görülse de doğum itibari ile her yaş grubunda görülebilmektedir. Sedef hastalığı bulunan vakalarda %30 oranda aile kan bağı ile ortaya çıkmaktadır.

Sedef hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir?

SEDEF HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Sedef hastalığı neden olur?" sorusunun en önemli yanıtı genetik yatkınlıktır. Bununla birlikte yaşam şartları, stres, hava kirliliği, beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol, sigara, güneş yanığı, kortizon, aspirin ve lityum gibi kullanılan bazı ilaçlar, fiziksel ya da ruhsal büyük travmalar, viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar gibi pek çok faktör, hastalığın tetiklenmesine neden olmaktadır.

SERDEF HASTALIĞI'NIN BERİLTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis, henüz tedavisi bulunamayan kronik bir rahatsızlıktır. Bireylerde çok ender görülen bu rahatsızlık vücutta kalıcı izler bırakabilir. Sedef hastalığının berikileri şu şekildedir:

Cilt lekeleri
Ciltte yoğun pullanma
Küçük boy kırmızı veya beyazımsı lekeler
Kanamaya yatkın kuru ve çatlamış cilt
Ciltte yoğun kaşınma
Kalınlaşmış ve çukur tırnaklar
Şişmiş ve sert eklem yerleri
Kırmızı, kabarık ve iltihaplı yama şeklinde yaralar
Kırmızı yama şeklindeki yaralar üzerinde beyazımsı veya gümüş renginde plaklar
Bazı yaraların etrafında ağrı
Eklemlerde de ağrı ve şişlikler

Sedef hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir?

SEDEF HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kesin bir tedavisi bulunmayan sedef hastalığında semptomları kontrol altında tutarak kişinin konforlu bir yaşam sürdürmesi hedeflenir. Sedef hastalığı tedavisinde, hastalığın şiddeti önemlidir. Sedef hastalığının tedavisinde genellikle steroid kremler, kaşıntı giderici losyonlar, kortizonlu kremler kullanılır. Hastalığın çıkış sebebi tedavi sürecinin planlanması için önem taşır. Sedef hastalığında hastalığı tetikleyen ve alevlenmesine neden olan durumların ortadan kaldırılması ya da kontrol altına alınması da sedef hastalığının tedavisinde büyük önem taşır. Ağır sedef hastalığında fototerapi olarak isimlendirilen ışık tedavisine başvurabilir.

Sedef hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir?

TOPİKAL TEDAVİLER

Jeller, merhemler veya kremlerin doğrudan sedef olan yere uygulanmasıyla gerçekleşen ve ilk seçenek olan tedavilerden biridir.
Doğrudan cilde uygulandığı zaman vücut hücrelerinin büyümesini yavaşlatır ve sedef hastalığını tedavi eder.

IŞIK TERAPİSİ

Doğrudan cilde uygulanan bir diğer tedavi şeklide UV fototerapi tedavisidir. UV ışınları doğrudan sedef hastalığına uygulanır ve aşırı cilt hücrelerinin büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olur.

ORAL TEDAVİ

Genellikle orta veya ağır sedef hastalığı için kullanılan bu tedavi, hap veya sıvı halde ağızdan alındığında iltihaplanmayı azaltır ve bağışıklık sistemine etki eder.

BİYOLOJİK TEDAVİLER

Biyolojik tedavi, orta ve şiddetli sedef hastalığı için uygulanan sistemik bir tedavi seçeneğidir. Enjeksiyon veya infüzyon yoluyla uygulanan bu tedavi, aşırı üretilen spesifik proteinleri hedef alarak enflasyonu azaltmaya yardımcı olur.

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