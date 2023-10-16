Sedef hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir?

SEDEF HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Sedef hastalığı neden olur?" sorusunun en önemli yanıtı genetik yatkınlıktır. Bununla birlikte yaşam şartları, stres, hava kirliliği, beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol, sigara, güneş yanığı, kortizon, aspirin ve lityum gibi kullanılan bazı ilaçlar, fiziksel ya da ruhsal büyük travmalar, viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar gibi pek çok faktör, hastalığın tetiklenmesine neden olmaktadır.

SERDEF HASTALIĞI'NIN BERİLTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis, henüz tedavisi bulunamayan kronik bir rahatsızlıktır. Bireylerde çok ender görülen bu rahatsızlık vücutta kalıcı izler bırakabilir. Sedef hastalığının berikileri şu şekildedir:

Cilt lekeleri

Ciltte yoğun pullanma

Küçük boy kırmızı veya beyazımsı lekeler

Kanamaya yatkın kuru ve çatlamış cilt

Ciltte yoğun kaşınma

Kalınlaşmış ve çukur tırnaklar

Şişmiş ve sert eklem yerleri

Kırmızı, kabarık ve iltihaplı yama şeklinde yaralar

Kırmızı yama şeklindeki yaralar üzerinde beyazımsı veya gümüş renginde plaklar

Bazı yaraların etrafında ağrı

Eklemlerde de ağrı ve şişlikler