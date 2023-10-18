Sağlık için Türkiye’yi tercih ediyorlar

Sağlık turizminde rekor seviyelere ulaşan Türkiye'ye bu yıl sonuna kadar 1.8 milyon turist gelmesi bekleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜİK verilerine göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla birlikte Türkiye'ye sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısının geçen yıl 1,4 milyonu aştığını hatırlattı. Bu yıl yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini aktaran Bağlıkaya, "Ocak-Mart 2023'te ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 474 bin 114'e yükseldi. Sağlık turizmindeki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Bağlıkaya şunları kaydetti: "Sağlık turizmi alanında yetkili aracı kuruluş olarak çalışan seyahat acentelerimizden aldığımız bilgiye göre, ülkemizi sağlık amacıyla ziyaret eden misafirlerin önemli bir kısmının saç ekimi için geldiğini ifade edebiliriz. Destinasyon anlamında saç ekimi konusunda en önemli merkez ise İstanbul. Artan talep nedeniyle saç ekimi kapsamında Antalya ve İzmir de çok sayıda sağlık turisti almaya başladı. Bu son derece sevindirici bir gelişme. Bu yıl saç ekimi için gelenlerin 2022'ye göre yüzde 20 civarında artmasını bekliyoruz."

GELİR 454 MİLYON DOLAR

Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında çift haneli rakamlarla büyüdüğünü belirterek, "2023 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turisti almayı bekliyoruz. Keza sağlık turizmi gelirinde de artış yaşanmasını öngörüyoruz. Rakamlar da bu yükseliş beklentimizi doğrular nitelikte. Bu yılın ilk çeyreğinde sağlık turizminden elde edilen gelir, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 453 milyon 714 dolar oldu. Dolayısıyla sağlık turizminden elde edilen gelirde artış trendinin devam edeceğini ifade edebiliriz" diye konuştu.

İKLİMİ AVANTAJLI SAĞLIK HİZMETLERI KALİTELİ

Türkiye'deki sağlık hizmeti maliyetinin birçok ülkeye göre düşük olması, sağlık alanındaki ileri teknoloji, sağlık hizmetlerinin kalitesi, uluslararası akreditasyona sahip sağlık tesisleri, uzman sağlık personeli, coğrafi açıdan birçok kıtaya yakın olması, termal kaynakları, coğrafi ve kültürel zenginliği, ulaşım kolaylığı gibi birçok nedenden dolayı ülkemiz sağlık turistleri için çekici bir destinasyon konumundadır. Türkiye'nin genel olarak hizmet sektöründe iyi konumda olması da sağlık turizmine katkı sağlamaktadır. Türkiye'nin avantajlı iklim koşulları Avrupa ülkelerinden gelen sağlık turistleri için çekici bir faktördür. Ayrıca diaspora turizmi de denilen Avrupa ülkelerinde yasayan Türk vatandaşları ya da Türkiye kökenli hastalar da ülkemizdeki sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyeldir.

TURİSTLER EN ÇOK HANGİ BRANŞLAR İÇİN GELİYOR?

Sağlık turistleri en çok estetik uygulamalar ve saç ekimi için geliyorlar. Bunun dışında en çok tercih edilen klinik branşlar sırasıyla; kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz şeklinde.