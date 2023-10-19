Migren neden olur? Migrene ne iyi gelir? Migren belirtileri ve tedavi yöntemleri

Tüm migren belirtileri yaşamı olumsuz etkiler. Sinüzit migren belirtileri nelerdir ve olup olmadığını nasıl anlarız diyenler için semptomlar burun bölgesinde daha belirgin olarak görülür. Strese bağlı migren ağrısı nerelere vurur, bu en çok baş ve çevresinde görülür. Merak edilen bir diğer nokta ise migren atağı belirtileri neler sorusudur. İlk migren atağı belirtileri nasıl ortaya çıkar? Göz migreni belirtileri arasında neler bulunur?

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Migren, primer (birincil) ve sekonder (ikincil) baş ağrıları olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Vakaların %90'ı birincil baş ağrılarına sahipken, %10'luk bir kısım ise ikincildir. Sekonder migren tipi başka bir hastalığa bağlı olarak gelişen türdür. Hastayı günlük işlerinden bile alıkoyan bu baş ağrıları saatlerce sürebilir. Migrenin tüm belirtileri ise şu şekildedir:

Baş ağrısı (özellikle başın arka kısmı, alın ve kulakların arka kısmı)

Mide bulantısı

Karın kısmında şişlik

Işığa karşı hassasiyet

Kokuya karşı duyarlılık

Depresif ruh hali

Unutkanlık

Kafa karışıklığı

Konsantrasyon bozukluğu

Uyuma isteği

Aşırı neşeli veya aşırı durgun olma hali

Artan iştah

Su içme isteği