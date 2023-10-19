Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

Uyku apnesi, özellikle de son dönemlerde adını sıkça duymaya başladığımız bir uyku rahatsızlığıdır. En yaygın olarak görülen uyku rahatsızlıklarından biri olan uyku apnesi, uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanmaktadır.

Uykusuzluk olarak da bilinen insomnia, uyku hastalıkları bakımından en sık karşılaşılan rahatsızlık olmakla birlikte Insomnia'nın hemen arkasında ise uyku apnesi sendromu yer almaktadır. Uyku apnesi sendromu, uyku esnasında çok kısa süren geçici boğulmalara neden olabilir. Bu boğulma yaşanırken kandaki oksijen seviyesi düşer ve beyin uyanır. Uyanan beyin, solunum fonksiyonlarının sekteye uğradığını iletebilmek için vücudun uyanmasını sağlar.

Uyku apnesinden muzdarip kişiler, geceleri birkaç defa uyanmak zorunda kalır. Bu durum uykularının sık sık bölünmesine ve oldukça verimsiz olmasına yol açar. Böylece kişi, uykusunu alamadığı için gün içinde kendini sürekli halsiz hisseder. Geceleri yeteri kadar uyuduğunu ancak yine de yorgun kalktığını düşünenler, en kısa sürede bir doktora görünmelidir.