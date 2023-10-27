Da Vinci Robotik Cerrahi Ekol Hastanesi’nde

Da Vinci Robotik Cerrahi ile yapılan ameliyatların hastanede daha az kalış süresi başta olmak üzere hastalara birçok kolaylık sağladığını belirten Opr. Dr. Mehmet Baz, "Ekol Hastanesi olarak her geçen gün hastalarımıza nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesindeyiz. Bu anlamda hem hastalarımıza hem hekimlerimize cerrahi operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacak olan Da Vinci Robotik Cerrahiyi hastanemize getirerek kullanıma sunmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Opr. Dr. Mehmet Baz

PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ

Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Şimşir prostat kanseriyle karşılaşılma oranının her geçen gün sıklığı artan bir kanser türü olduğunu belirterek erkekler arasında bazı kaynaklara göre artık birinci sırada görülen prostat kanseri tedavisinde de kullanılan Da Vinci Robotik Cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere büyük kolaylıklar sağladığını söyledi. Da Vinci Robotik Cerrahinin başta üroloji alanında da birçok ameliyatta başarı ile kullanılabildiğini kaydeden Prof. Dr. Adnan Şimşir Da Vinci Robotik Cerrahinin üroloji uzmanlarına en çok fayda sağladığı ameliyatlardan birisinin de prostat, kanser ameliyatları olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Adnan Şimşir

3 ANA UNSURA DİKKAT

Prostat kanseri cerrahisinde geride hiçbir kanser parçası bırakmamak, ameliyattan sonra hastanın cinsel hayatına devam edebilme özelliğinin korunması ve hastanın idrar kaçırmasının olmaması hastanın sosyal hayatını hastanın çok etkilememesi yönünde 3 temel unsurdan oluştuğunu belirterek bu temel unsurlar hakkında şu bilgileri verdi: Ameliyattan sonra kanserli hücre bırakılmamalı: Prostatın anatomik olarak yerleşimi, bir kuyunun dibi gibi düşünebiliriz. Ulaşılması çok zor olan bir yerde bulunan prostata Da Vinci Robotik Cerrahi ile daha kolay ulaşılabiliyor ve prostatın bir bütün olarak çıkarılmasına olanak sağlıyor. İdrar kaçırmanın olmaması sağlanmalı: Prostat kanser ameliyatlarından sonra hastaların bir kısmında idrar kaçırma ilgili problemler yaşanabiliyor. Açık cerrahiden sonra idrar kaçırma üç ay kadar devam etse de Da Vinci Robotik Cerrahide bu süre çok daha az oluyor. Cinsel hayatın etkilenmemesi: Sağlıklı bir erkekte eğer ereksiyon problemleri yoksa cinsel hayatın ömür boyu devam etmesi beklenir. Ancak prostat kanseri cerrahisinden cinsel hayatta bir takım sorunlar yaşanabilir. Çünkü cinsel birleşme sırasındaki sertleşmeyi prostatın, dış kapsüle yapışık geçen sinirler sağlar ve bunlar gözle görülebilecek sinirler değildir. Bundan dolayı da ameliyat sırasında bunların korunması Da Vinci Robotik Cerrahide açık cerraha göre daha çok sağlıklı oluyor.

ROBOTİK CERRAHİ KONFORU

Da Vinci Robotik Cerrahinin hem hasta hem hekim açısından açık cerrahiye göre daha konforlu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Adnan Şimşir, "Da Vinci Robotik Cerrahi on altı kat büyütme ve 540 derece açıyla hareket kabiliyetiyle gerçekleşmektedir. Yaş kısıtlaması olmadan uygun hastalarda kullanılabiliyor. Ameliyat sonrası iyileşme dönemine baktığımızda açık cerrahiye göre daha hızlı olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Prof. Dr. Adnan Şimşir cerrahi işlemlerini anlattı: "Çok küçük bir keşiden yapılıyor ve prostat o keşiden bütün olarak çıkarılabiliyor. Ayrıca ameliyattan sonra idrar sondasının açık cerrahiye göre neredeyse yarısı kadar daha az süre vücutta kalması yine son derece önemli avantajlardan birisidir."

KADIN HASTALIKLARINDA DA VİNCİ ROBOTİK CERRAHİ KONFORU

Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Egemen Ertaş Da Vinci Robotik Cerrahinin Kadın Hastalıkları alanındaki cerrahi operasyonlarda da başarı ile kullanıldığını söyledi. Da Vinci Robotik cerrahinin, laparoskopik kapalı ameliyatların en ileri yeni adımı ve üst seviyesi olduğunu belirten Doç. Dr. Egemen Ertaş, "Cerrahın hareketlerini hassas bir şekilde kontrol etmek için robotik teknolojiyi kullanan bir minimal invaziv cerrahi prosedürdür. Hem hastalara hem de cerraha sayısız faydalar ve kolaylıklar sağlamaktadır" dedi. SAĞLAM DİKİŞ İMKANI

Kadın hastalıkları alanında Da Vinci Robotik Cerrahinin hasta ve hekim açısından büyük konfor sağladığını belirten Doç. Dr. Egemen Ertaş, " Rahim alınması (histerektomi), rahim koruyucu myom ameliyatları (myomektomi), derin yerleşimli endometriozis ve endometrioma (çikolata kisti) çıkarılması, yumurtalık kisti ameliyatları, rahim sarkması cerrahileri, idrar kaçırma cerrahisi ve rahim kanseri ameliyatları Da Vinci robotik cerrahi ile yapılmaktadır" dedi. Da Vinci Robotik myomektomi cerrahisinin, daha sağlam dikiş atma üstünlüğü ile klasik laparoskopik cerrahinin önüne geçtiğini kaydeden Doç. Dr. Ertaş, "Myom çıkarılan rahim alanlarına sağlam dikiş atılarak onarılması, cerrahi sonrası hamilelik dönemini etkilememesi ve gebeliğin ilerleyen haftalarında rahim yırtığı oluşmaması için çok önemlidir. Da Vinci Robotik cerrahi üç boyutlu görüntü ve robot kollarının el bilek hareketlerini yapabilmesi nedeni ile aynı açık ameliyatlarda olduğu gibi sağlam dikiş atma imkanı sağlar" diye konuştu

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜ

Da Vinci Robotik cerrahinin çok üst seviye üç boyutlu görüntü imkanı verdiğini belirten Doç. Dr. Egemen Ertaş, " Da Vinci Robotik Cerrahi çok fazla hareket kabiliyetine sahip robotik kollar sayesinde; yapışıklığı fazla, myomlu büyük rahimli zor histerektomi vakalarında, rahim sarkması

ameliyatlarında ve çevre dokulara çok yapışık ileri evre endometriozis olgularının cerrahi tedavisinde de ön plana çıkmaktadır. Floresans görüntü yeteneği pinpoint teknolojisi ile özellikle rahim kanseri olgularında sentinal lenf nodunun belirlenip tespit edilmesinde ve boyanan alanın çıkarılmasında Da Vinci robotik cerrahi ön plana çıkmaktadır. Geniş çerçeveden Da Vinci robotik cerrahiye bakıldığında, tüm dünyada ve ülkemizde robotik teknoloji ile ameliyat olup tedavi olan hasta sayısı hızla artmaktadır" şeklinde konuştu.