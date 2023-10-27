Erkeklerin cinsel problemlerinde şok dalga ve kök hücre uygulaması

Sağlıklı bir cinsel birleşmenin önündeki en büyük engellerden birisinin de erkeklerde görülen sertleşme sorunu olduğunu belirten Üroloji ve Androloji Uzmanı, Cinsel Terapist Op. Dr. Taylan Yanar sertleşme problemlerinde kullanılan şok dalga tedavisinin kök hücre ile kombine kullanıldığında başarı oranının yüzde 80-90'lara ulaştığını söyledi.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Sertleşme sorununun erkeklerin yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkilediğini kaydeden Op. Dr. Taylan Yanar, " Her yaştan erkekte görülebilen sertleşme bozukluğu özellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte daha sık karşılaşılan bir sorun haline gelmiştir. 40 yaş üstündeki erkeklerde yüzde 40, 70 yaş üzeri erkeklerde ise yüzde 70'tir. Kalp hastalıkları, hipertansiyon,şeker hastalığı,yüksek kolesterol,sigara,bazı ilaçların yan etkileri, hormonal bozukluklar, karaciğer ve böbrek hastalıkları erkeklerde diğer sertleşme problemi yapan hastalıklardır. Sertleşme sorununun tedavisinde ilaç tedavileri,cinsel terapiler,penise enjekte edilen ilaçlar,şok dalga tedavisi, PRP yani P-shot ve kök hücre tedavileri gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır" diye konuştu.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Kök hücrelerin vücudumuzda bulunan sınırsız yenilenme ve dönüşebilme kapasitesine sahip özel hücreler olduğunu kaydeden Op. Dr. Taylan Yanar, "Bizim kullandığımız kök hücreler; mezenkimal kök hücrelerdir. Göbek yağından 50-60 cc alınıp belirli işlemlerden geçirilerek ayrıştırma işlemi yapılır. Elde edilen kök hücreler penis içerisindeki tüp yapılara enjekte edilir" dedi.

ŞOK DALGA TEDAVİSİ

Şok dalga tedavisinin sertleşme problemi yaşayan erkeklerde, penisin gövdesine uygulanan, penisteki damar oluşumunu ve kan akışını arttıran bir tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Op. Dr. Taylan Yanar, "Avrupa Üroloji Derneği; sertleşme problemi yaşayan erkeklerde, artık ilk basamak tedavi olarak, şok dalga tedavisini önermektedir. Hafif dereceli sertleşme probleminde 6 seans, orta ve ağır sertleşme problemlerinde 12 seans önerilir. Biz kliniğimizde; orta ve ağır sertleşme problemi yaşayan hastalara kombine tedavi olarak şok dalga tedavisi ve kök hücre tedavisini birlikte uygulamaktayız. Bu şok dalgaları; penise uyguladığımız kök hücreleri uyararak; penis damarlarında onarım ve yeni damar oluşumuna yol açar. Böylelikle sertleşme sorununun ana nedeni olan kanlanma yetersizliğini normal hâle getirir ve problemi çözer. Tedavi öncesi ve sonrasında hiçbir hazırlık ve kısıtlama gerektirmez. Tedavi sırasında anestezi gerekmez, hastanede yatış söz konusu değildir. Klinik ortamında yapılmaktadır" şeklinde konuştu.