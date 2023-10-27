Göz kapağı estetiğinde lazerle başarılı sonuçlar

Co2 Fraksiyonel Lazerin; son yıllarda geliştirilen ve dermatolojik uygulamalarda önemli bir yer tutan lazer yöntemi olduğunu belirten Özel Alfa Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Karaca bu lazer sisteminin göz çevresinde özellikle de göz kapağı estetiğinde uygun hastalarda kullanıldığında oldukça başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Co2 Fraksiyonel Lazerin dermatoloji hekimi uzmanlar tarafından sivilce, yara, yanık veya kesik izlerinin tedavisinde kullanılan çözümlerden biri olduğunu söyleyen Op. Dr. Abdullah Karaca, " Aynı şekilde ciltteki kırışıklıkların ve cilt çatlaklarının kozmetik olarak düzeltilmesinde ve cildin yenilenmesinde de etkilidir. Bu lazer sistemi uygun hastalarda kullanıldığında göz çevresindeki estetik işlemlerde de başarılı sonuçlar vermektedir" ifadesini kullandı.

CO2 LAZER UYGULAMASI

Pek çok tedavi alanı olan Fraksiyonel CO2 Lazerin göz çevresinde de başarı ile uygulanabildiğini söyleyen Op. Dr. Karaca, " Sık sık güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan, göz çevresi yaşlanan, düzensiz pigmentasyon sorunu olan, kırışıklıkları ve sarkmalarından şikayetçi olan, cilt dokusu düzensizleşen pek çok kişiye uygulanabilecek bir yöntemdir. Ayrıca bu lazer sistemi ile göz kapağı estetiği ve göz kapağı kaldırma gibi işlemlerde yapılabilmektedir. Göz kapağı estetiği konusunda, CO2 fraksiyonel lazerin önemini anlatan Op. Dr. Karaca, " Cilt yaşlanması, genellikle göz çevresinde başlar ve bu bölgedeki sorunlar sıklıkla insanların yaşını ve enerjisini yansıtan bir faktördür. Göz kapağı estetiği, göz çevresindeki sorunların düzeltilmesinde etkili bir çözüm sunar" diye konuştu.