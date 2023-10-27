Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi hasta kabulüne başladı

Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi İzmir Alsancak'ta hasta kabulüne başladı. 6 katlı 1200 metrekare alanda hasta kabulüne başlayan Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi 3 fizik tedavi uzmanı, 10 fizyoterapist, 3 hemşire ve fizik tedavi teknikerlerinden oluşan alanında uzman deneyimli sağlık personelleri ve ileri sistem teknolojileriyle kaliteli sağlık hizmeti veriyor. Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Dokumacı, "Tıp merkezimiz çok uzun yıllardır İzmir ve bölgemize kaliteli sağlık hizmeti veren Özel Gazi Hastanesi, İzmir Ege laboratuvarı ve Egeli OSGB ortaklığında kurulmuştur. Ayrıca fizik tedavi alanında böyle bir merkezi ülkemize ve İzmirimize kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLER

Merkezde yer alan özel odalarda uzman fizyoterapistler tarafından hastalara kişiye özel birebir tedavi uygulanıyor. İleri teknolojilere sahip merkezde sunulan tedavi seçenekleri hakkında bilgiler veren Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi Kurucu Ortağı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Banu Kenar, "Merkezimizde yüksek yoğunluklu lazer teknolojisi ile robotik lazer tedavisi, süper indüktif sistem tedavisi, neurofeedback tedavisi (beyin egzersizleri), fonksiyonel elektriksel stimülasyon ile ergometri tedavisini birleştiren bir teknoloji ile de restoratif tedavi imkanları mevcut. Nörolojik rehabilitasyonda ( inme, felç, Parkinson, MS, gibi sinir ve kas hastalıkları) eklem kas ağrıları, kronik ağrılar, fibromiyalji ve romatizmal hastalıklarda çocuk hastalıklarında rehabilitasyon (serebral palsi, denge, yürüme ve postür bozuklukları vb.), spor ve sporcu yaralanmalarında rehabilitasyon, ortopedik ameliyatlar sonrası ( kırık, protez bağ ve eklem yaralanmaları vb. ) rehabilitasyon, bel, boyun, sırt ağrılarında fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi yapılıyor. Merkezimizde ayrıca alanlarında uzman ve özel eğitimli fizyoterapistler tarafından manuel terapi, lenf ödem tedavisi, skolyozda schroth tedavisi, duyu bütünleme ve uzay terapi gibi özellikli tedaviler de uygulanıyor" dedi.

'YAŞAMA HIZLI DÖNERLER'

Dr. Hatice Banu Kenar "Alanında uzman doktor kadromuzla amacımız fonksiyonel kapasitesi kaybolmuş veya azalmış günlük yaşam aktivite ve öz bakım işlevlerini yerine getiremeyen genç, yaşlı, çocuk tüm bireylere fizik tedavi rehabilitasyon yanında gerekli durumlarda özellikli enjeksiyon, PRP ve destek tedavilerle çok yönlü bir yaklaşım sunmaktadır. Böylece hastalarımızın günlük yaşam aktiviteleri sosyal yaşantıları ve öz bakımlarında aktif bağımsız özgür bir yaşama hızla dönmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı. Dr. Hatice Banu Kenar, merkezde bulunan robotik yüksek yoğunluklu lazer tedavisinin konvansiyonel lazere göre 50 kat daha güçlü etki elde edildiğini söyledi.

TEKNOLOJİK SİSTEMLER

Dr. Hatice Banu Kenar, "Bu sayede robotik kol ile geniş alanda tedavi uygulama imkanı doğmaktadır. Daha küçük alanlarda ise manuel küçük elektrot ile yoğun etki sağlanıyor. Eklem ve kas hastalıkları, romatizmal hastalıklar, bel boyun sırt ağrıları ortopedik problemler nörojenik kökenli ağrılar sinir yaralanmaları ve bunun gibi hastalıkların tedavisinde oldukça etkili sonuçlar alınır. Öte yandan FDA onaylı Süper İndüktif Sistem ile iyileşmeyen kırıklar veya kırıkların hızlı iyileşmesinde kasların güçlendirilmesinde, ödem ve ağrının kontrol altına alınmasında, nöropatik ağrılarda güçlü ve etkili tedavi yapılmaktadır. Ayrıca merkezimizde yer alan RT 300 restoratif rehabilitasyon ve fonksiyonel elektrik sitümülasyon kombine sistemiyle de özellikle hızlı kas güçlendirme günlük aktivitelerde kullanılan kasları harekete geçirme el kol bacak ve ayak koordinasyonlarının hızlı kazanılmasıyla pek çok nörolojik hastalığın rehabilitasyonunda, sporcu yaralanmaları ve ortopedik yaralanmalarda oldukça etkili bir tedavi yöntemi uygulanmaktayız" şeklinde konuştu.