Depresyon belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?

Toplumumuzun en önemli sorunlarından biri olan bunalım durumu oldukça tehlike yaratan bir durumdur. Hemen hemen herkeste görülebileceği gibi yaş ve cinsiyet durumu da fark etmiyor. Kişilerin psikolojik ya da toplumsal sıkıntıları, ailesel problemler, sosyal çevre ya da özel hayattan dolayı yaşanan sıkıntılar bireyleri bunalıma itiyor. Bu durumun önüne erkenden geçilmezse şayet tehlikeli boyuta da ulaşabiliyor. Hem kişiye hem de çevresine oldukça zarar veren depresyon belirtileri nelerdir? Depresyon tedavisi var mıdır? İşte depresyon hakkında bilmeniz gerekenler!

DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her ne kadar günlük hayatımızda moralimiz bozulduğunda ya da canımızı sıkan bir durum ile karşılaştığımızda hemen "depresyondayım" desek de depresyon, belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilen, psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörlerin birleşiminden oluşan son derece karmaşık bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon belirtileri bireyler arasında farklılık gösterebileceği gibi en sık karşılaşılan karakteristik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Ümitsizlik, değersizlik ve çaresizlik hisleri Duyguları kontrol edememe Günlük aktivitelere duyulan ilginin azalması İştahta belirgin artış/azalış Kiloda belirgin artış/azalış Uyku düzeninde belirgin değişimler Belirgin öfke ve huzursuzluk Belirgin enerji kaybı Kendinden nefret etme, şiddetli suçluluk duygusu Dikkatsiz davranışlarda artış Odaklanmakta problem Nedeni belli olmayan fiziksel ağrılar

Depresyondaki bazı kişiler yaşadıkları durumu "derin bir boşluk duygusu" şeklinde tanımlarken bazı bireyler ise yaşam ile bağlantıları kopmuş, boş bir duygusuzluk hali şeklinde ifade edebilirler. Özellikle erkeklerde depresyon belirtileri genellikle şiddetli öfke nöbetleri ve huzursuzluk şeklinde olabilirken kadınlarda yoğun hissizlik, yaşamdan zevk alamama şeklinde kendisini gösterebilir.