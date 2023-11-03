Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

POLİMİYALJİYA ROMATİKA İLE KARIŞTIRILMAMALI

Hastalığın ileri yaşlarda başlayan bir türünün de olduğunu söyleyen Dr. Vahedi, "Bu durumda hastalık omuzlarda ve kalçalarda ileri derecede sabah ve gece tutukluğu ile başlar. Romatoid artrit zaman zaman polimiyaljiya romatika isimli bir başka hastalıkla karıştırılabilir" uyarısı yaptı.

ZAMANINDA TEDAVİYE BAŞLAMAK KALICI HASARLARI ÖNLEYEBİLİR

Uzm. Dr. Vahedi, romatoid artrit hastalığına yakalanan kişilerin tanı ve tedavisinin gecikmesi ile ellerde kuğu boynu deformitesi, düğme deliği deformitesi ve ulnardeviasyon gibi deformasyonların görülebileceğini belirtirken, hastalığın teşhisinin esas olarak hastaların yakınmaları ve muayene bulguları ile konulabileceğini söyledi. Vahedi, "Hastaların takibi ve bazı laboratuvar ve radyolojik bulgularda teşhis koymada yardımcı olabilir. Kesin teşhis için diğer muhtemel hastalıkların dışlanması gerekir. Romatoid artrit hastalığının tedavisinde kortikosteroid ve hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılır. Hastaların eklem ve kaslarını güçlendirici egzersizleri de ilaç tedavilerinin yanında yapmaları önemlidir" ifadesini kullandı.