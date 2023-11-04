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Elma yağının faydaları nelerdir? Nerelerde kullanılır?

Son dönemlerin en etkili ve en çok araştırılan bitkisel yağları arasında yerini alan elma yağı halk arasında bilindiği haliyle acı elma yağı nerelerde kullanılır? Elma yağının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

İki farklı türü bulunan ve birinin elma ile yakından uzaktan hiç alakası olmayan ancak elma yağı olarak anılan şifa deposu yağ çeşidi sayesinde özellikle cildinizde inanılmaz değişimlere imza atabilirsiniz. Aktarlardan ya da internet sitelerinden kolayca temin edebileceğiniz her 2 elma yağının tüm faydalarına ve kullanım alanlarına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

ELMA YAĞI NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Elma yağı denildiğinde direkt elmadan hazırlanan doğal bir yağ aklınıza gelebilir lakin bu yağ adaçayından hazırlanmaktadır. Neden o isimle anıldığına geldiğimizde ise adaçayının üzerinde yer alan tohumların elmaya benzetilmesinden kaynaklanır.

Adaçayının damıtılması sonucunda elde edilen bu yağa acı elma yağı denir. Elma soğuk sıkıma alınır ve yağı elde edilirse buna da tatlı elma yağı denir. Her ikisi de şifa deposu olan bu yağlar için hangi konularda faydalanılır, listeleyelim.

Elma yağının faydaları nelerdir? Nerelerde kullanılır?

1-ACI ELMA YAĞI NE İŞE YARAR?

Antibakteriyel özelliği vardır. Bu sebeple mikrop ve bakterilerin yok edilmesinde etkilidir. Saç derisinde kullanılırsa saçı istenmeyen mantar, kepek gibi oluşumlardan engeller.
Hücre yenileme etkisi bulunur. Düzenli olarak cilde uygulanırsa kırışıklıkların oluşumunu engeller.
Diş eti rahatsızlıklarında tercih edilebilir.
Gözenekleri sıkıştırarak sıkı bir cilt ve parlak bir görünüm elde etmenizi sağlar.
Yara ve çizik gibi alanlarda kullanılırsa kısa sürelerde dokuların onarılmasını sağlar.
Suyla seyreltilerek içildiğinde mide sorunlarının önüne geçer. Özellikle de şişkinlik gibi sorunları kısa sürelerde çözer.
Kokusu nedeniyle zihni toplamaya yardımcı olan bir yağ türüdür. Masaj yapılarak cilde uygulanabilir.
İltihaplanmalarda oldukça etkili doğal bir içeriktir.
Ağız gargarası için suyla birlikte kullanılan ya da organik gargaralara eklenebilen bu yağ ağız kokusunun yok edilmesinde son derece etkilidir.

Elma yağının faydaları nelerdir? Nerelerde kullanılır?

2-TATLI ELMA YAĞI NE İŞE YARAR?

Cildin nem dengesini sağlamada kullanılır. Kuru ciltli kişiler nemlendirici olarak tatlı elma yağı kullanabilir.
Sivilce ve aknelerden kurtulmakta etkilidir.
Saçın parlak ve sağlıklı olmasında saç bakım yağı olarak faydalanılabilir.
Gaz giderici özelliği mevcuttur.
Elma yağı bebeklerde neye iyi gelir, kullanılabilir mi diye merak ediyorsanız; tatlı elma yağını tercih edebilirsiniz. Bebeklerin gaz sancısında etkilidir.

ELMA YAĞI NASIL KULLANILIR?

Farklı rahatsızlıklara iyi gelen elma yağı genellikle masaj yoluyla kullanılır. Ancak bazı durumlarda ağızdan alınmasında da sakınca yoktur. Ancak ağızdan alım yapılacaksa bu özel yağı mutlaka su ile seyreltmeniz gerekir. Elma yağının en yaygın kullanımları şu şekildedir:

GAZ SANCISI İÇİN;

Gaz sancısı için elma yağı kullanmak istiyorsanız ve özellikle kullanmak istediğiniz kişi bebeğiniz ise öncelikle doktorunuzdan onay almanız gerekir. Keza alerjik bir reaksiyon oluşum riski yüksektir. Bebeğiniz için onay aldıktan sonra bir miktar su ile seyreltilen acı elma yağını gaz çıkarmak için bebeğinizin vücuduna masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

SAÇ VE CİLT İÇİN;

Günlük bakımlarda tercih edilebilen elma yağı yüze ve saça sürülürken bir fincan suya bir damla yağ şeklinde harmanlanır. İyice karıştırılan yağ pamuk yardımıyla cilde sürülür. Saç için köklere masaj yaparak uygulanabilir.

MİDE RAHATSIZLIKLARI İÇİN (YETİŞKİNLER);

Elma yağı mide rahatsızlıkları için sadece yetişkinlerde içilerek kullanılır. Bebekler ve hamile olan kişilerin içmesi sağlıklı değildir. Eğer yine de kullanmak isterseniz ilk olarak doktorunuzdan onay almanız gerekir. Bağışıklık sistemine de iyi gelen elma yağı soğuk algınlığında semptomları hafifletmek için suyla seyreltilerek içilebilir.

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