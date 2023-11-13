Kemik erimesi (osteoporoz) nedir, neden olur? Kemik erimesi belirtileri nelerdir?

Osteoporoz ya da bilinen ismiyle kemik erimesi, vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucu daha zayıf hale gelmesi ile ortaya çıkan sistemik bir hastalıktır. Kısaca kemiklerin kütlece azalmasıdır. Osteoporoz menopozdan sonra, bazı hastalıklar veya ilaç kullanımından sonra ortaya çıkan yaygın metabolik bir kemik hastalığıdır.
KEMİK ERİMESİ NEDEN OLUR?
Ortalama yaşam süresinin yükselmesi, yaşlı nüfus oranının artması bu hastalığı daha görünür hale getirdi. Osteoporozun ortaya çıkmasındaki en büyük etkenler ise aşağıdaki gibidir; Yaşlanma, Küçük kemik yapısı olan kısa boylu ve aşırı zayıf insanlarda, Vücut kitle endeksinin 19'dan az olması, Aile ve birinci dereceden akrabalarda osteoporozla ilgili hastalık öyküsünün olması, Yeme bozukluğu hastalıkları, Erken menopoz, Sigara ve alkol alışkanlığı, fast food, gazlı ve şekerli içecek kullanımında, Bağırsaklarda görülen emilim bozuklukları, Hareketsizlik.