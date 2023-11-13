Kemik erimesi (osteoporoz) nedir, neden olur? Kemik erimesi belirtileri nelerdir?

KEMİK ERİMESİ BELİRTİLERİ

İlk dönem kemik erimesinde hasta, herhangi bir belirtiyle karşılaşmasa da bu durum zamanla değişir. Hastalık ilerledikçe kemik dokusunun direnci geri dönülmez şekilde azalır ve kemiklerde ciddi ağrılar görülebilir. Hastanın sırtında kamburluk oluşur ve kişinin boyu kısalmaya başlar. Kamburluk arttıkça göğüs ve karın boşluğunda daralmalar artar. Zamanla aktivite sırasında nefes almada zorlanmalar ortaya çıkar. Çok daha ileri safhalarda ise kemiklerde görülen kırılmalar en sık görülen komplikasyonlardan biridir.

TEDAVİSİ



Osteoporoz tanısı, kemik mineral yoğunluğun ölçümü ile konulmaktadır. Kısa süren ve ağrısız bir işlem olan mineral yoğunluğu ölçümü üç farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; normal kemik kütlesi, düşük kemik kütlesi -2,5'e kadar olanlar (osteopeni) ve -2,5'den küçükse osteoporozdur. Ölçüm sonunda kişinin kemik mineral yoğunluğu ne kadar düşük çıkarsa kemik erimesine yakalanma riski de o kadar yüksek demektir.

Eğer ölçümler sonucunda sadece osteoporoz olduğunuz ortaya çıkarsa dışardan alacağınız D vitamini ve kalsiyum ayrıca önerilen egzersizleri yapmanız yeterlidir. İleri safhalar için ise hastalığın şiddetine göre daha farklı tedavi yöntemleri uygulanır.