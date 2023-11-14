Graves hastalığı (zehirli guatr) nedir? Belirtileri nelerdir?

Graves hastalığı, toksik (zehirli) guatr adıyla da bilinen otoimmün bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, tiroit bezinin çok çalışmasına ve aşırı miktarda hormon üretmesine neden olur. Tiroit hormon değerlerindeki yükselme hipertiroidizm tablosu oluşturur.

Hipertiroidizm tablosu, başta Graves hastalığı olmak üzere pek çok farklı nedene bağlı olarak görülebilir.

Tiroit hormonları; sinir sistemi fonksiyonundan beyin gelişimine, vücut sıcaklığından metabolizmaya kadar pek çok farklı alanda etki gösterir.

Tiroit hormonu seviyelerindeki değişim de tüm bu alanların etkilenmesine yol açar. Hipertiroidizme bağlı belirtiler vücudun hemen her bölgesinde gelişir.