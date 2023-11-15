Antioksidan kaynağı cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Bünyeye birçok yararı dokunan cennet hurmasının faydaları saymakla bitmiyor. Birçok vitamini bünyesinde tek başına barındıran cennet hurmasının faydaları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Büyük bir antioksidan kaynağı olan ve güçlü vitaminler barındıran, hastalık süreçlerinde çeşitli roller oynayan ve vücudun savunma sistemine yardımcı olup metabolizmayı güçlendiren cennet hurmasının faydaları nelerdir?

CENNET HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?

ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

Sağlık için yararlı tüm antioksidanları içerir. Likopen, lutein, zea-ksantin, kripto-ksantin, beta-karoten ve A vitamini gibi vücudun direncini arttıran tüm vitaminlere sahiptir. Aynı zamanda bu vitaminler vücudun savunma sistemini bozan metaboliklere karşı bünyeyi korur.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR

Antioksidanlar sayesinde özellikle yaşlılar için göz sağlığı konusunda birebirdir.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI

Önemli bir C vitamini kaynağı olup vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve vücut direncini arttırır. Bu bakımdan Trabzon hurması oldukça yararlı bir besindir.